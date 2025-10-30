Acord în coaliție pe reducerea numărului de senatori și deputați. Tanczos Barna: „Varianta de 300 de parlamentari este periculoasă”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, la Digi24, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10% numărul de parlamentari, el afirmând că reducerea la 300 a numărului de parlamentari ar afecta reprezentativitatea Parlamentului.

„Minus 10% parlamentari. Prima dată s-a discutat acum două săptămani ca idee pusă pe masă de UDMR. Există acord de principiu. Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, există riscul de a apărea judeţe în care parlamentarii aleși sunt dintr-o singură formațiune politică.

„Dacă se strânge foarte mult numărul de senatori, de exemplu, şi Constituţia nu este schimbată şi trebuie să avem două Camere, şi Camera Deputaţilor şi Senat, dacă reprezentativitatea este foarte mică şi nu avem măcar doi parlamentari, doi senatori, la nivel de judeţ, ne putem trezi cu judeţe monocolor”, a explicat Tanczos Barna.

Întrebat de ce nu se poate reduce numărul de parlamentari cu mai mult de 10%, Tanczos Barna a explicat că aceasta a fost propunerea UDMR.

„Nu vreau să spun că nu se poate. Asta este propunerea noastră. Este exact numărul sau procentul de reducere. Dacă e afectată reprezentativitatea, e o problemă. 300 nu se poate cu siguranţă. Din punctul meu de vedere, 300 de parlamentari înseamnă o afectare a reprezentactivităţii la nivel naţional. 10% sau 11% este exact numărul, reducerea numărului de cetăţeni români conform ultimului recensământ faţă de penultimul. Şi dacă mergem cu acest procent, practic suntem în aceeaşi marjă cu 10% administraţie centrală, 10% administraţie locală, tăieri de personal şi aşa mai departe. Lucrurile se pot decide. Trebuie un pic de voinţă politică şi de cum zicea domnul Kelemen, la un moment dat, picioarele în apă rece, în lighean şi decizie”, a adăugat Tanczos Barna.

USR a depus o propunere legislativă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, pentru a pune în aplicare referendumul din 2009.

Proiectul nu întruneşte consensul coaliţiei, aşa că, în 13 octombrie, Senatul a votat prelungirea termenului pentru adoptarea tacită.