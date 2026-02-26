Departe de influența Beijingului, noul TikTok american ridică semne de întrebare despre relația cu autoritățile de la Washington

În dezbaterea despre TikTok, ani la rând ni s-a spus că problema este China. Că Beijingul ar putea folosi datele utilizatorilor pentru spionaj, șantaj sau manipulare. Soluția propusă: americanizarea platformei. Însă prin mutarea datelor TikTok din SUA pe cloud-ul Oracle (companie care trăiește și din contracte cu agenții ale guvernului american) aplicația a devenit practic integrată în ecosistemul de supraveghere american. Desigur, asta nu înseamnă automat că utilizatorii sunt efectiv spionați, însă ridică noi semne de întrebare privind colaborarea dintre giganții tech și guvernul american.

Oficial, TikTok funcționează acum în SUA printr-o entitate numită TikTok USDS (U.S. Data Security), o structură creată pentru a separa datele utilizatorilor americani de restul operațiunilor globale ale companiei-mamă, ByteDance. Datele sunt găzduite pe infrastructura Oracle, iar accesul la ele ar trebui să fie limitat la personal verificat din SUA.

Însă odată cu trecerea sub TikTok USDS și mutarea datelor pe servere americane Oracle, politica de confidențialitate a aplicației pentru utilizatorii din SUA a suferit trei schimbări majore. În primul rând, TikTok poate colecta acum locația precisă prin GPS, dacă utilizatorul activează serviciile de locație, în loc să se bazeze doar pe estimări aproximative din IP sau SIM.

În al doilea rând, platforma colectează explicit interacțiunile cu tool-urile AI, inclusiv cererile și răspunsurile generate, împreună cu metadatele asociate, cum ar fi când și unde au avut loc interacțiunile. În al treilea rând, TikTok și-a extins rețeaua de publicitate, folosind datele colectate nu doar în aplicație, ci și pentru reclame pe alte site-uri și aplicații. Practic, TikTok își extinde „reach-ul” publicitar dincolo de aplicație, folosind informațiile colectate pentru a targeta utilizatorii și pe alte platforme online.

Practic, aceste modificări cresc cantitatea dar și precizia informațiilor colectate și ridică semne de întrebare privind modul în care acestea circulă în ecosistemul digital american.

Prin mecanismele obișnuite ale pieței de publicitate digitală americană, aplicația transmite identificatorul publicitar al telefonului (MAID) și coordonatele GPS către rețele de „bid-stream”, unde aceste date pot fi agregate și revândute.

De fiecare dată când un american deschide TikTok (sau orice altă aplicație gratuită) și îi apare o reclamă, în spate are loc un proces automatizat numit real-time bidding. În fracțiuni de secundă, aplicația anunță pe o piață digitală că are un spațiu publicitar disponibil pentru un anumit utilizator. Pentru ca agenții de publicitate să decidă dacă merită să liciteze pentru acel spațiu, primesc un pachet de date despre utilizator.

Acest pachet include, de regulă, un identificator unic al telefonului său, Mobile Advertising ID (MAID) și, dacă are locația activată, coordonatele sale GPS sau o estimare foarte precisă a poziției. MAID-ul nu conține numele său, dar este un cod stabil, asociat dispozitivului, care permite urmărirea comportamentului în timp. Practic, este o etichetă invizibilă lipită de telefoanele oamenilor.

Aceste informații sunt trimise către mii de companii din ecosistemul publicitar. Problema este că aceste „firimituri” de date pot fi colectate, agregate și transformate în baze uriașe de informații despre mișcările oamenilor.

Brokerii de date cumpără sau colectează aceste fluxuri și construiesc profile detaliate: unde doarme un anumit MAID (deci probabil unde locuiește persoana), unde merge zilnic (locul de muncă), ce clinici frecventează, la ce proteste a fost prezent, ce biserică sau ce moschee vizitează.

În SUA, astfel de baze de date sunt perfect legale ca produse comerciale. Iar agenții guvernamentale pot deveni clienți. În loc să ceară unui judecător un mandat pentru a urmări pe cineva, pot cumpăra acces la o bază de date care conține deja istoricul acelui dispozitiv.

Totuși, nu înseamnă că statul vede ce fac americanii pe TikTok

Integrarea TikTok cu Oracle nu poate fi întâmplătoare. În SUA, marile companii de cloud (Amazon, Microsoft, Google și Oracle) sunt coloana vertebrală tehnologică a statului federal. Ele găzduiesc baze de date, aplicații interne, sisteme de analiză pentru agenții precum Pentagonul, CIA sau Department of Homeland Security (DHS). Oracle, în special, are contracte consistente cu instituții din zona de apărare.

Când datele TikTok sunt găzduite pe infrastructura Oracle, ele intră într-un ecosistem care este deja integrat cu arhitectura guvernamentală americană. Asta nu înseamnă că statul are acces automat la informațiile utilizatorilor, dar ridică semne de întrebare legate de cât de ușor ar putea fi schimbul de date între platformă și agențiile federale, comparativ cu situația în care datele ar fi stocate într-o jurisdicție străină sau într-un sistem complet separat. Întrebată recent dacă agenții precum ICE accesează datele utilizatorilor, TikTok a refuzat să confirme sau să nege.

Ani la rând, politicienii americani au avertizat că TikTok ar putea deveni un instrument de supraveghere al Partidului Comunist Chinez. Că datele tinerilor americani ar putea fi folosite pentru profilare, presiune, influență.

Soluția a fost prezentată ca un gest de igienă democratică și, bineînțeles, de securitate națională: scoatem aplicația de sub tutela Beijingului și o aducem acasă, sub reguli americane.

Numai că „acasă” înseamnă, în acest caz, într-un ecosistem în care guvernul federal are deja relații contractuale strânse cu furnizorii de infrastructură digitală, în care agențiile guvernamentale pot cumpăra legal date comerciale și în care instrumente de analiză precum cele dezvoltate de Palantir sunt deja folosite pentru a profila oamenii.

Pericolul invocat, adică folosirea datelor pentru supraveghere, nu a dispărut. S-a schimbat doar potențialul beneficiar.