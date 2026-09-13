Acord între Iran și Oman privind tranzitul în Ormuz. Teheranul taie speranțele legate de redeschiderea strâmtorii

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a afirmat duminică că acordul încheiat cu Oman privind Strâmtoarea Ormuz, care va fi anunţat luni, nu va duce la redeschiderea acestei rute atât timp cât Statele Unite nu îşi vor relua angajamentele asumate în memorandumul de înţelegere pentru pace semnat în iunie, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Acordul cu Sultanatul Omanului, în niciun caz nu va însemna că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene într-un interviu pentru Al-Araby Al-Jadeed, un mijloc de informare panarab cu sediul la Londra.

Condiția pusă de Iran

Araqchi a susţinut că, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, condiţia Iranului „este ca Statele Unite să revină la a-şi îndeplini angajamentele prevăzute în Memorandumul de la Islamabad”, semnat în iunie între Teheran şi Washington, sub medierea Pakistanului.

Sâmbătă, agenţia Tasnim, legată de Gardienii Revoluţiei din Iran, citând o sursă apropiată echipei de negociere iraniene, a explicat că, după convorbiri tehnice şi diplomatice intense, Teheran şi Muscat au ajuns la începutul lunii septembrie la un acord privind rutele sigure de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, care va fi prezentat luni într-o întâlnire în capitala Omanului.

Potrivit presei iraniene, la întâlnire vor mai participa Arabia Saudită, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Irak, în timp ce Bahrain s-a delimitat de întâlnire sâmbătă, amintind că teritoriul său „a fost ţinta atacurilor (iraniene) îndreptate împotriva infrastructurilor şi bunurilor civile”.

Araqchi a precizat că, în timpul întâlnirii, se vor pune la dispoziţia ţărilor participante „detaliile acordului cu Omanul şi hărţile legate de noua rută de navigaţie”.

Memorandumul de la Islamabad este un acord provizoriu care prevede în principal încetarea ostilităţilor, ridicarea blocadei navale americane, redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, precum şi ridicarea sancţiunilor petroliere impuse ţării persane şi eliberarea fondurilor sale îngheţate în străinătate.

Cu toate acestea, aplicarea lui a fost împiedicată de diferenţele dintre Washington şi Teheran privind controlul rutelor maritime din strategica Strâmtoare Ormuz, care a devenit unul dintre principalele focare de tensiune dintre Iran şi SUA de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Întâlnire într-un loc simbolic

Reuniunea va avea loc în oraşul-port Salalah din Oman, mai aproape geografic de Yemen decât de Strâmtoarea Ormuz, informează AFP.

Salalah, reşedinţa provinciei Dhofar, are o importanţă istorică specială pentru iranieni, aminteşte AFP. La începutul anilor 1970, Iranul a trimis trupe pentru a ajuta Omanul să suprime o rebeliune a separatiştilor din această regiune.

Întâlnirea este prezentată ca „prima etapă către punerea în aplicare a unui cadru regional de cooperare în materie de securitate” în Golf, potrivit agenţiei de presă guvernamentale iraniene Irna.

Ea „va constitui o piatră de temelie esenţială pentru a asigura stabilitatea şi securitatea”, a afirmat, la rândul, său purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaie, citat de Isna, o altă agenţie de presă iraniană.

Duminică, o navă comercială a fost din nou vizată în Strâmtoarea Ormuz de un atac a cărui origine nu este cunoscută, soldat cu un mort, potrivit autorităţilor iraniene.