Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad

După o noapte albă și, pe alocuri, tensionată petrecută la Islamabad, oficialii iranieni și americani au încheiat discuțiile la cel mai înalt nivel din ultimele decenii fără a ajunge la un acord, însă 11 surse familiarizate cu negocierile au declarat pentru Reuters că dialogul este încă deschis.

Întâlnirea de weekend pentru rezolvarea conflictului dintre SUA și Iran avut loc în luxosul hotel Serena din Islamabad. Discuțiile s-au desfășurat în două aripi separate și o zonă comună — una pentru partea americană, una pentru iranieni și una pentru întâlnirile trilaterale cu mediatorii pakistanezi, a declarat personalul operațional pentru Reuters.

Printre numeroasele probleme aflate în joc s-au numărat Strâmtoarea Ormuz, un important punct de tranzit pentru aprovizionarea globală cu energie, pe care Iranul l-a blocat efectiv, dar pe care SUA s-au angajat să îl redeschidă, precum și programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale împotriva Teheranului.

Telefoanele nu erau permise în sala principală, ceea ce i-a obligat pe delegați, inclusiv pe vicepreședintele american JD Vance și pe președintele Parlamentului iranian Mohammad Baqer Qalibaf, să iasă în timpul pauzelor pentru a transmite mesaje acasă, au declarat două dintre surse.

Negocierile SUA-Iran din Islamabad, 11 aprilie 2026. Foto: Wang Shen / Xinhua News / Profimedia

„În timpul discuțiilor exista o speranță puternică că se vor face progrese și că cele două părți vor ajunge la un acord. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat în timp foarte scurt”, a declarat o sursă din cadrul guvernului pakistanez.

O altă sursă implicată în discuții a spus că părțile au fost „foarte aproape” de un acord și erau „la 80%”, înainte de a se lovi de decizii care nu puteau fi soluționate pe loc.

Două surse iraniene de rang înalt au descris atmosfera ca fiind apăsătoare și ostilă, adăugând că, deși Pakistanul a încercat să detensioneze atmosfera, niciuna dintre părți nu a arătat vreo disponibilitate de a atenua tensiunile.

Centrul de presă amenajat la Islamabad pentru negocierile dintre Iran și SUA Foto: Muhammad Reza / AFP / Profimedia

Atmosferă mai bună, la un moment dat

Cu toate acestea, cele două surse iraniene au afirmat că, duminică dimineața devreme, atmosfera s-a îmbunătățit ușor, iar posibilitatea unei prelungiri cu o zi a început să prindă contur.

Cu toate acestea, diferențele au persistat. O sursă americană a declarat că iranienii nu au înțeles corect că obiectivul principal al SUA era să se ajungă la un acord care să garanteze că Iranul nu va obține niciodată o armă nucleară. Printre preocupările Iranului se număra neîncrederea în intențiile SUA.

Această relatare, bazată pe surse care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului, oferă o primă descriere a dinamicii interne a întâlnirii, a modului în care s-a schimbat atmosfera în sală, a modului în care s-au încheiat discuțiile după semne că întâlnirea ar putea fi prelungită și a modului în care dialogul continuă să fie o posibilitate.

Nu a existat o reacție până acum din partea guvernului iranian la o solicitare Reuters de a comentat informațiile.

Pakistanul a luat măsuri de securitate extraordinare pentru negocierile SUA-Iran din Islamabad. Foto: Farooq NAEEM / AFP / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Iranul „a sunat în această dimineață” și că „ar dori să ajungă la un acord”. Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat această afirmație.

Un oficial american, referindu-se la comentariul lui Trump, a spus că există un dialog continuu între SUA și Iran și că se fac progrese în încercarea de a ajunge la un acord.

Solicitată să comenteze, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a spus că poziția SUA nu s-a schimbat niciodată în cadrul întâlnirii de la Islamabad.

„Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară, iar echipa de negociatori a președintelui Trump a respectat această linie roșie și multe altele. Dialogul continuă în vederea unui acord”, a spus ea.

„Se depun în continuare eforturi susținute”

Un diplomat din Orientul Mijlociu a declarat că discuțiile dintre mediatori și americani au continuat de când Vance a părăsit Islamabadul, în timp ce sursa implicată în negocieri a afirmat că Pakistanul încă transmite mesaje între Teheran și Washington.

„Vreau să vă spun că se depun în continuare eforturi susținute pentru a rezolva problemele”, a declarat luni prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif.

În ciuda numeroaselor obstacole în calea păcii, ambele părți par să aibă motive puternice pentru a lua în considerare o dezescaladare.

Centrul media amenajat pentru negocierile SUA – Iran, în Islamabad, Pakistan. Foto: Profimedia

Atacurile SUA par nepopulare pe plan intern și este puțin probabil să răstoarne sistemul teocratic de guvernare al Iranului, în timp ce blocarea aprovizionării cu energie de către Teheran afectează economia globală și crește inflația cu câteva luni înainte de alegerile intermediare din SUA.

De asemenea, daunele de război aduse economiei iraniene deja aflate în dificultate riscă să slăbească autoritățile de acolo pe plan intern, la doar câteva săptămâni după protestele pe care au reușit să le controleze doar prin ucideri în masă.

Un oficial al Casei Albe a declarat că SUA doresc ca Iranul să înceteze orice activitate de îmbogățire a uraniului, să demonteze toate instalațiile majore de îmbogățire nucleară, să predea uraniul său puternic îmbogățit, să accepte o pace mai amplă, să convină asupra unui cadru de securitate care să includă aliații regionali, să înceteze finanțarea grupărilor regionale aliate și să deschidă complet strâmtoarea Ormuz, fără a percepe taxe de trecere.

Ce vor SUA și Iranul

Cererile Iranului includ un armistițiu permanent garantat, asigurări că nu vor mai avea loc atacuri asupra Iranului și a aliaților săi din regiune, ridicarea sancțiunilor primare și secundare, deblocarea tuturor activelor, recunoașterea dreptului său la îmbogățire și controlul continuu asupra Strâmtorii Ormuz, au declarat surse iraniene.

Patru dintre cele 11 surse au afirmat că, uneori, dialogul părea aproape de a produce cel puțin o înțelegere-cadru, dar s-a destrămat din cauza programului nuclear al Iranului, a Strâmtorii Ormuz și a sumei de active înghețate la care Teheranul dorește să aibă acces.

Sursele iraniene au declarat că majoritatea discuțiilor de fond de la Islamabad au avut loc între Vance, Qalibaf și ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

„Au fost suișuri și coborâșuri. Au fost momente tensionate. Oamenii au părăsit sala, apoi s-au întors”, a declarat o sursă din domeniul securității.

Reprezentanții pakistanezi, printre care șeful armatei, Asim Munir, și ministrul de externe, Ishaq Dar, au făcut naveta între cele două părți pe tot parcursul nopții pentru a menține discuțiile pe făgașul lor, au declarat cinci surse pakistaneze.

„Cum putem avea încredere în voi?”

Discuțiile s-au întins pe o durată de peste 20 de ore, personalul hotelului de serviciu mâncând, dormind și lucrând la fața locului după ce a fost supus unor verificări de antecedente accelerate, au spus aceștia.

Când discuțiile s-au îndreptat spre garanții, atât asigurări de neagresiune, cât și ridicarea sancțiunilor, tonul lui Araqchi, de obicei blând, a devenit mai aspru, au spus cele două surse iraniene.

„Cum putem avea încredere în voi când, la ultima întâlnire de la Geneva, ați spus că SUA nu vor ataca cât timp diplomația era în desfășurare?”, a spus Araqchi, potrivit surselor citate de Reuters.

Atacul SUA-Israel asupra Iranului a început la două zile după ce cele două părți au ținut o rundă de discuții la Geneva.

Pe lângă diferențele privind Strâmtoarea Ormuz, sancțiunile și alte subiecte, cele două părți nu au fost de acord nici asupra sferei de aplicare a unui eventual acord. În timp ce Washingtonul s-a concentrat pe dosarul nuclear și Strâmtoarea Ormuz, Teheranul dorea o înțelegere mai amplă, potrivit a două dintre surse.

În timpul unui moment tensionat, s-au auzit voci ridicate în afara sălii de negocieri, înainte ca Munir și Dar să declare o pauză de ceai și să mute cele două părți înapoi în camere separate, a spus sursa guvernamentală.

„Oferta noastră finală și cea mai bună”

Spre etapele finale ale discuțiilor, care s-au prelungit până duminică dimineața, delegații SUA se deplasau între sala de negocieri și etajul lor privat mult mai des decât iranienii, a spus înaltul oficial pakistanez.

O sursă americană a declarat că vicepreședintele a venit la discuții cu scopul de a încheia un acord și de a ajunge la o înțelegere reciprocă. Partea americană s-a arătat reticentă față de negocierile prelungite cu Iranul, considerând că iranienii sunt experți în tactici de amânare și refuzul de a face concesii, a spus sursa.

În ciuda impasului, când Vance a apărut mai târziu în fața reporterilor pentru a anunța că discuțiile s-au încheiat, remarca sa a sugerat că ar putea urma alte schimburi de opinii.

„Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o modalitate de înțelegere care reprezintă oferta noastră finală și cea mai bună”, a spus el. „Vom vedea dacă iranienii o vor accepta.”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, la plecarea din Islamabad. Sursă foto: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

JD Vance sugerează că pot urma noi negocieri

Statele Unite au înregistrat progrese semnificative în cadrul negocierilor cu Iranul, a declarat luni vicepreședintele american JD Vance într-un interviu acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de la Fox News.



Întrebat dacă vor urma noi runde de negocieri, Vance a răspuns că mingea se află acum în terenul Iranului.



El a adăugat că SUA se așteaptă ca Iranul să facă progrese în ceea ce privește deschiderea Strâmtorii Ormuz, avertizând că negocierile se vor schimba dacă Teheranul nu va face acest lucru.