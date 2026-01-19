Sari direct la conținut
Acord provizoriu între Gazprom Neft și MOL pentru singura rafinărie din Serbia. Vânzarea trebuie să primească undă verde din SUA

Gazprom va trebui să renunțe la acțiunile de la NIS Foto: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Gazprom Neft a Rusiei a ajuns la un acord provizoriu cu MOL pentru a vinde companiei ungare participația majoritară la rafinăria de petrol NIS din Serbia, conform anunțului făcut luni de ministrul sârb al energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, notează Reuters și AFP.

Ea a precizat că acordul va trebui să primească undă verde din partea Trezoreriei SUA, care a introdus sancțiuni împotriva NIS din cauza participației rusești.

„MOL și Gazprom Neft au convenit asupra prevederilor de bază”, a declarat ministrul.

Sancțiunile introduse de Washington împotriva NIS, ca parte din măsurile luate împotriva sectorului energetic rusesc, au dus în decembrie la închiderea rafinăriei, care furnizează aproximativ 80% din combustibilul Serbiei.

În 31 decembrie, autoritățile americane au dispus amânarea temporară a sancțiunilor pentru NIS, iar duminică rafinăria a reluat producția de combustibil.

NIS a obținut din partea Statelor Unite o licență care îi permite să își continue operațiunile până la 23 ianuarie, respectiv o licență care îi permite să negocieze o vânzare până la 24 martie.

Negocierile continuă

„Acordul în sine încă trebuie negociat”, a precizat ministrul sârb al energiei, menționând că și Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi face parte din negocieri pentru a se alătura potențialei achiziții.

Potrivit ministrului, Serbia a reușit să negocieze și o creștere a participației sale minoritare, pe care ar putea să o aducă astfel la 35%, cu planuri de a „atinge un nivel de acțiuni care ar acorda drepturi decizionale mai mari”.

Serbia a vândut o participație majoritară la NIS către Gazprom pentru 400 de milioane de euro, în 2008, iar de atunci compania rusă a investit acolo câteva miliarde de euro.

În prezent, NIS este deținută de Gazprom Neft într-o proporție de 45%.

Compania-mamă, Gazprom, și-a transferat participația de 11,3% pe care o avea la NIS către firma sa asociată, Intelligence, în septembrie.

Djedovic Handanovic a mai menționat că MOL s-a angajat să continue să opereze rafinăria Pancevo, în condițiile în care existau îngrijorări că uzina ar putea fi închisă ca urmare a noului acord.

