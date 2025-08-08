Acordul de armistițiu la care lucrează SUA și Rusia înaintea summitului Trump-Putin. Reacția președintelui ucrainean

Președintele Donald Trump, dreapta, dă mâna cu președintele rus Vladimir Putin în timpul unei întâlniri bilaterale în marja summitului G-20 din Osaka, Japonia, 28 iunie 2019. Credit line: Susan Walsh / AP / Profimedia

Washingtonul și Moscova își propun să ajungă la un acord pentru a opri războiul din Ucraina, care ar consfinți ocupația rusă pe teritoriul cucerit în timpul invaziei militare, a relatat Bloomberg News, vineri, potrivit Reuters.

Oficialii americani și cei ruși lucrează în direcția unei înțelegeri privind teritoriile pentru summitul preconizat pentru săptămâna viitoare între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a relatat publicația, citând persoane familiarizate cu subiectul.

Un oficial al Casei Albe a spus că articolul Bloomberg este o speculație. Un purtător de cuvânt de la Kremlin nu a răspuns solicitării de a comenta situația.

Ce a spus președintele Ucrainei

Nu au existat comentarii imediate nici din partea autorităților ucrainene. Cu toate acestea, într-un comunicat emis după articol – la care nu a făcut mențiune – președintele Volodimir Zelenski a afirmat: „Statele Unite sunt hotărâte să obțină o încetare a focului și trebuie să sprijinim împreună toate măsurile constructive. O pace demnă, de încredere și durabilă poate fi doar rezultatul eforturilor noastre comune”.

Reuters a menționat că nu a putut verifica deocamdată detaliile din articolul Bloomberg.

Președintele rus Vladimir Putin revendică patru regiuni ucrainene – Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson – pe lângă Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014. Forțele ruse nu controlează întregul teritoriu din cele patru regiuni.

Ucraina semnalase o disponibilitate de a fi flexibilă în eforturile de încheiere a războiului care i-a devastat orașele și i-a ucis un număr mare de soldați și civili. Totuși, să accepte să piardă o cincime din teritoriul țării ar fi dureros și provocator din punct de vedere politic pentru Zelenski și guvernul său.

Summit Trump-Putin așteptat săptămâna viitoare

După ce a revenit la Casa Albă în ianuarie, Trump a luat măsuri pentru a remedia relațiile cu Rusia și a căutat să pună capăt războiului. În declarațiile sale publice, el a oscilat între admirație și critici dure la adresa lui Putin.

Ca semn al frustrării sale tot mai mari față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară a Rusiei, Trump a amenințat că va impune noi sancțiuni și tarife începând de vineri împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, cu excepția cazului în care liderul rus este de acord să pună capăt conflictului, cel mai sângeros din Europa după Doilea Război Mondial încoace.

Cu un summit preconizat între cei doi lideri în următoarele zile însă, nu este clar dacă sancțiunile vor mai fi implementate sau vor fi amânate ori anulate.

Fox News a relatat vineri că întâlnirea dintre Trump și Putin ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare. Printre locațiile potențiale se numără Elveția, Italia, Ungaria și Emiratele Arabe Unite, spun jurnaliștii publicației conservatoare.

Administrația Trump a făcut miercuri un pas spre a-i pedepsi pe cei care cumpără petrol din Rusia, impunând un tarif suplimentar de 25% la bunurile din India din cauza importurilor sale de petrol rusesc. A fost prima sancțiune financiară îndreptată împotriva Rusiei pe care o dispune Donald Trump în al doilea mandat la Casa Albă.

Emisarul special american Steve Witkoff a vorbit miercuri timp de trei ore cu Vladimir Putin la Moscova, discuțiile fiind descrise de ambele părți drept constructive.

Vineri, după o discuție cu președintele Ucrainei, premierul polonez Donald Tusk a spus că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape.

„Există anumite semnale și, de asemenea, avem o intuiție că poate o înghețare a conflictului – nu vreau să spun sfârșitul, ci o înghețare a conflictului – este mai aproape decât pare”, a spus Tusk într-o conferință de presă, citat de The Guardian. „Există speranțe pentru acest lucru”, a adăugat prim-ministrul Poloniei.