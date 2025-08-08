Anunțul premierului polonez după discuția cu Zelenski. Tusk, despre posibilitatea unei pauze în războiul din Ucraina

O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk, vineri, în timp ce Casa Albă și Kremlinul merg înainte cu discuțiile pentru un summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin în următoarele zile, a relatatat The Guardian.

Oficialul polonez a făcut aceste declarații după ce a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a vorbit în ultimele zile cu Trump și mai mulți lideri europeni, pe măsură ce Casa Albă continuă să încerce să intermedieze o încheiere a războiului lansat de Rusia în urmă cu trei ani și jumătate.

„Există anumite semnale și, de asemenea, avem o intuiție că poate o înghețare a conflictului – nu vreau să spun sfârșitul, ci o înghețare a conflictului – este mai aproape decât pare”, a spus Tusk într-o conferință de presă. „Există speranțe pentru acest lucru”, a adăugat premierul Poloniei.

Tusk a declarat că Zelenski era „foarte precaut, dar optimist” în privința unui armistițiu, notează Reuters. Potrivit liderului polonez, Ucraina vrea ca Polonia și alte țări europene să joace un rol în planificarea unui armistițiu și a unei eventuale soluții de pace.

Discuții pentru un summit Trump-Putin săptămâna viitoare

Trump a declarat că este dispus să aibă o întâlnire 1 la 1 cu Putin fără precondiții, precum și să participe la negocieri directe între președintele rus și cel ucrainean.

Bloomberg a relatat vineri că acordul ar putea consolida o parte dintre câștigurile teritoriale ale lui Rusiei în Ucraina, înghețând efectiv liniile de luptă din regiunile Herson și Zaporijie. Putin a revendicat patru regiuni ucrainene în întregime, deși o mare parte din teritoriul lor se află în continuare sub control ucrainean.

Oficialii americani și ruși lucrau la un acord în baza căruia Rusia să oprească ofensiva în schimbul concesiilor teritoriale – ceea ce face ca propunerea stârnească tensiuni în Ucraina, a relatat Bloomberg.

Zelenski a răspuns discutând cu mai mulți lideri europeni, inclusiv cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Franței, Emmanuel Macron, care sunt intermediari-cheie în dialogul cu Trump.

Fox News a relatat vineri că întâlnirea ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare. Printre locațiile potențiale se numără Elveția, Italia, Ungaria și Emiratele Arabe Unite, spun jurnaliștii publicației conservatoare.

Elveția și Italia sunt state parte la Curtea Penală Internațională (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, iar autoritățile din cele două țări ar fi, în teorie, obligate să-l aresteze pe președintele rus. Premierul ungar Viktor Orban a anunțat planuri de retragere din CPI la începutul acestui an.