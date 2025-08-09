Acordul de pace care îl va enerva pe Putin. Trump a intermediat termenii înțelegerii

Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters.

Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani „și acum sunt prieteni și vor fi prieteni multă vreme”, notează Agerpres.

Reuters apreciază că acordul – dacă va fi respectat – va reprezenta o realizare semnificativă pentru Statele Unite, ceea ce va irita Rusia, care consideră că regiunea caucaziană face parte din sfera sa de influență.

Președintele Donald Trump, în centru, strânge mâna prim-ministrului armean Nikol Pașinian, dreapta, și președintelui Azerbaidjanului Ilham Aliyev kla Casa Albă, vineri, 8 august 2025. Sursă foto: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia

Armenia și Azerbaidjanul și-au disputat de la sfârșitul deceniului 1980 enclava armeană Nagorno-Karabah de pe teritoriul azer, până când forțele armate azere au reușit să preia controlul în 2023, în urma unei ofensive extrem de rapide. Aproape toți cei 100.000 de etnici armeni de acolo s-au refugiat în Armenia.

Acordul de vineri prevede și drepturi exclusive de dezvoltare ale SUA pe un coridor strategic din sudul Caucazului.

Trump a anunțat că ambele republici foste sovietice au semnat și înțelegeri separate cu Washingtonul pentru extinderea cooperării în domeniile energiei, comerțului și tehnologiei.

Statele Unite au eliminat de asemenea restricțiile privind cooperarea militară cu Azerbaidjanul