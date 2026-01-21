„Acordul suprem pe termen lung”. Primele detalii despre înțelegerea de ultim moment privind Groenlanda, date de Trump chiar când pleca de la Davos

Președintele Donald Trump coboară scările după o întâlnire în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Markus Schreiber / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a dat asigurări miercuri că proiectul de acord propus pentru viitorul Groenlandei le oferă Statelor Unite „tot și-au dorit”, fără a preciza dacă acest lucru se va traduce prin intrarea insulei în posesiunea Americii, care era cererea lui inițială, scriu AFP, Sky News și CNN.

Întrebat de CNN, la Davos, dacă acordul cadrul evocat mai devreme îi îndeplinește dorința de a deține insula arctică, Trump a făcut o pauză pentru a se gândi, iar apoi a răsăuns: „Este un acord pe termen lung”. „Ne oferă tot ceea ce aveam nevoie”, a adăugat liderul american.

„Este acordul suprem pe termen lung. Și cred că pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea, mineralele și orice altceva”, a spus Trump, în timp ce părăsea summitul de la Davos, din Elveția.

Trump a descris ulterior înțelegerea drept un acord care îndeplinește cerințele sale pentru controlul asupra Groenlandei.

De asemenea, președintele SUA a răspuns la o întrebare spunând că acordul nu are „nicio limită de timp” și că va dura „pentru totdeauna”.

Trump a precizat că a discutat cu alți lideri europeni despre acord, dar că încă nu s-a semnat nimic.

Șeful NATO, despre acordul privind Groenlanda: „Este exact la obiect”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că postarea președintelui american Donald Trump pe Truth Social despre ajungerea la un „cadru” pentru un acord privind Groenlanda este „exact la obiect”.

„Postarea sa pe Truth Social este exact la obiect și sunt total de acord cu asta”, a declarat Rutte în fața reporterilor, spunând că a avut o „întâlnire foarte bună” cu Trump.

Presat să ofere detalii suplimentare, Rutte a spus: „Citiți postarea de pe Truth Social”.

„Veți vedea totul”, a adăugat Rutte. „Vor mai fi și alte discuții”, a precizat șeful NATO.

„Cadrul unui viitor acord” pentru Groenlanda și întreaga regiune arctică

Trump a anunțat miercuri seară, după întrevederea avută la Davos cu Rutte că a stabilit cu acesta „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda.

După discuțiile cu șeful NATO, Trump a retras amenințarea cu impunerea de tarife vamale asupra produselor exportate de unele țări europene pentru poziția lor privind Groenlanda, afirmând că a convenit principiile unui acord cu NATO referitor la viitorul insulei.

Donald Trump a anunțat și negociatorii pe care îi va trimite la discuțiile cu partenerii europeni.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate țările NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Se poartă discuții suplimentare cu privire la Golden Dome, în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi disponibile pe măsură ce discuțiile vor avansa. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff și alte persoane, după cum va fi necesar, vor fi responsabili de negocieri – aceștia îmi vor raporta direct mie”, a scris liderul de la Casa Albă, în postarea lui de pe Truth Social.

Trump a ameninţat sâmbătă opt țări (Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda) cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar fi urmat să crească la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relaţiile transatlantice.

În urma acestei ameninţări, Germania şi-a retras duminică cei 15 militari trimişi în Groenlanda. Norvegia şi Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunţat de asemenea că aceştia vor fi retraşi.

Tot miercuri, într-un discurs dur susținut la Forumul de la Davos, după o serie de critici primite de la aliați, președintele american a spus că SUA doresc „negocieri imediate” pentru a discuta achiziționarea Groenlandei.

El a exclus utilizarea forței în încercarea sa de a controla Groenlanda, dar a afirmat că nicio altă țară nu poate asigura securitatea teritoriului danez.

„Oamenii credeau că voi folosi forța, dar nu trebuie să fac asta”, a spus Trump la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Elveția. „Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a adăugat el.