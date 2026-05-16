Action deschide magazine în alte două oraşe din România şi face angajări

Compania olandeză de produse nealimentare Action, care susține că are mereu „1.500 de produse sub 5 lei”, deschide magazine în Chitila şi Orăştie, unde face angajări, scrie Economica.net.

Pentru magazinul pe care îl va deschide în Chitila, Action angajează pe posturile de manager de magazin şi manager adjunct de magazin, cu salarii nete lunare cuprinse între 6.000 de lei şi 6.200 de lei, respectiv între 4.400 de lei şi 4.600 de lei, conform anunţului de recrutare consultat de Economica.net.

Pentru magazinul din Orăştie, Action angajează „lucrători comerciali cu normă întreagă şi cu normă parţială”.

Action a intrat în România în februarie 2025 și a deschis 14 magazine la: Piteşti, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Bistriţa, Aiud, Ploieşti, Târgovişte.