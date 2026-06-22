„Acționați acum”. Ce îi îngrijorează pe experții în securitate în legătură cu noua generație de modele AI

Modelul de inteligență artificială Claude Fable 5, lansat de Anthropic, afișat pe un smartphone. FOTO: Andre M Chang/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Modele puternice de inteligență artificială, capabile să dea jos guverne și să distrugă companii, pot deveni disponibile în doar câteva luni, au avertizat agențiile de informații cibernetice ale alianței Five Eyes într-o declarație comună rară, prin care le cer liderilor lumii să „acționeze acum”, potrivit The Guardian.

Intervenția publică surprinzătoare a agențiilor specializate în interceptarea comunicațiilor din Australia, SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Canada vine după ce administrația Trump a decis, la începutul acestei luni, să blocheze accesul „cetățenilor străini” la un model de inteligență artificială intens promovat, dezvoltat de compania Anthropic și denumit Fable.

În declarația publicată luni, agențiile au avertizat că, deși inteligența artificială „ne va ajuta să îmbunătățim apărarea cibernetică în timp, ea accelerează totodată viteza, amploarea și complexitatea amenințărilor cibernetice”.

„Se estimează că modelele de inteligență artificială de ultimă generație vor depăși așteptările actuale ale industriei și vor schimba fundamental atât capacitățile de atac, cât și pe cele de apărare în domeniul cibernetic. Nu este vorba despre ani, ci despre luni”, se arată în avertismentul emis de agențiile din alianța Five Eyes.

„În acest context, reziliența cibernetică este esențială pentru continuitatea activității companiilor, menținerea încrederii piețelor și crearea de valoare pe termen lung”

Agențiile de securitate cibernetică au avertizat că progresele rapide ale modelelor de inteligență artificială vor reduce barierele pentru actorii rău intenționați și vor crește viteza și complexitatea atacurilor cibernetice.

„Este necesar un răspuns la nivelul întregii organizații și al întregii societăți”, se mai arată în declarație.

„Riscul cibernetic nu mai poate fi tratat ca o problemă exclusiv tehnică. Este un risc major pentru orice afacere și o responsabilitate care revine conducerii.”

„Nu putem vedea decât modelele care au fost deja lansate”

Deși declarația agențiilor din alianța Five Eyes nu menționează niciun model de inteligență artificială sau nicio companie, atenția multor specialiști este îndreptată către instrumentele avansate dezvoltate de Anthropic.

Una dintre cele mai noi creații ale companiei este Fable 5, prezentat drept o versiune mai accesibilă a modelului Mythos. Lansat la începutul acestui an, Mythos este un sistem de inteligență artificială capabil să identifice vulnerabilități în infrastructurile cibernetice și este disponibil doar pentru organizații și companii verificate, din cauza temerilor că ar putea fi folosit în scopuri malițioase.

Ambele modele dezvoltate de Anthropic au fost interzise pentru utilizarea de către „cetățeni străini” în luna iunie de către guvernul american, care a invocat recomandările autorităților responsabile de securitatea națională.

Olivia Shen, expertă în securitate națională și inteligență artificială la Centrul pentru Studii Americane al Universității din Sydney, a declarat că o mare parte a lumii urmărește cu atenție ce va urma în cazul Anthropic, însă este posibil ca și alte modele AI extrem de puternice să apară în viitorul apropiat.

„Cred că trebuie să ne așteptăm ca următorul Mythos sau următorul Fable să fie chiar după colț”, a spus Shen.

„Noi putem vedea doar modelele care au fost deja lansate, însă este posibil ca alte modele, dezvoltate de China sau de alte state, organizații ori companii, să fie la fel de avansate.”

În martie, guvernul condus de Anthony Albanese a inclus Anthropic ca prima companie participantă la planul național al Australiei privind inteligența artificială.

Memorandumul de înțelegere, care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, prevede că firmele semnatare vor furniza guvernului informații despre progresele înregistrate în domeniul AI și vor contribui la promovarea utilizării în condiții de siguranță a acestei tehnologii.

Planul național al guvernului australian promovează o abordare cu reglementări minime pentru sectorul inteligenței artificiale, în încercarea de a valorifica beneficiile economice și câștigurile de productivitate pe care le poate aduce tehnologia.