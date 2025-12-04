Acțiune a polițiștilor italieni la branduri de top din industria modei, inclusiv la Gucci și Prada, într-un dosar privind exploatarea forței de muncă

Poliția italiană a mers la sediile a 13 firme din industria modei, solicitând documente privind guvernanța corporativă și controalele asupra lanțului de aprovizionare, în cadrul unei anchete referitoare la o presupusă exploatare a lucrătorilor la subcontractori, potrivit unor documente judiciare, transmite Reuters.

Firmele vizate sunt Dolce & Gabbana, Versace, Prada 1913.F, Adidas Italia ADSGn.DE, Off-White Operating, Missoni, Ferragamo SFER.MI, Givenchy Italia, Alexander McQueen Italia, Gucci și Yves Saint Laurent Manifatture, Cris Conf. (Pinko) și Coccinelle, ambele deținute de Kering.

Operațiunea face parte dintr-o anchetă în care sunt vizate alte 11 grupuri de lux, după o serie de cazuri care au pătat imaginea industriei în ultimii doi ani.

Două surse cu cunoștințe directe despre caz au declarat că demersul autorităților marchează etapa finală a unei campanii prin care se încearcă obligarea marilor case de modă să își rezolve neregulile din lanțurile de aprovizionare.

Cele 13 companii nu sunt vizate direct de investigație

Decizia de a include noi branduri în anchetă a fost luată după o serie de percheziții făcute în ateliere deținute de chinezi, unde au fost găsite articole de îmbrăcăminte și documente de subcontractare asociate firmelor în cauză. Acestea riscă măsuri mai puțin severe, deoarece în locurile inspectate au fost depistate cantități mai mici din produsele lor, potrivit documentelor judiciare.

Niciuna dintre cele 13 companii nu este investigată, iar procurorii nu au solicitat administrare judiciară pentru niciuna dintre ele, arată documentele consultate de Reuters.

Operațiunea a fost derulată de o unitate de profil din cadrul carabinierilor din Milano, cu sprijinul ofițerilor din Florența, Parma și Varese.

Procurorii vor să vadă dacă firmele au fost implicate în folosirea forței de muncă exploatate și dacă modelele lor de conformitate și guvernanță sunt adecvate pentru a preveni abuzurile, mai arată documentele.

Odată ce materialele sunt predate, firmelor li se va permite să abordeze orice probleme din proprie inițiativă. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, procurorii își rezervă dreptul de a lua măsuri preventive suplimentare, se mai arată în documente.

Autoritățile italiene au depistat cazuri de exploatare pe scară largă în lanțul de aprovizionare cu produse de modă și lux.

Italia reprezintă 50%-55% din producția globală de bunuri de lux, estimează firma de consultanță Bain.

În luna mai, brandurile de modă din țară au semnat un acord cu autoritățile legale și politice pentru a combate exploatarea lucrătorilor.