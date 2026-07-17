Acțiunile Netflix au căzut cu 10% vineri. Ce s-a întâmplat

Acțiunile Netflix au înregistrat o scădere de 10% înainte de deschiderea bursei vineri, în urma unei noi prognoze privind un profit mai slab decât așteptările din partea gigantului de streaming, ceea ce a adâncit îndoielile cu privire la capacitatea sa de a menține ritmul de creștere, transmite Reuters.

La ora redactării acestei știri, în predeschiderea bursei americane, acțiunile Netflix erau cotate la 74,35 dolari, adică o scădere de 10,22%.

Deși compania a depășit modelul tradițional bazat pe abonamente, mizând pe publicitate, conținut live și majorări de prețuri pentru a stimula veniturile pe utilizator, aceasta se află într-o luptă pentru atenția utilizatorilor cu jucători tradiționali precum Walt Disney și cu rețele sociale precum YouTube.

Acțiunile acțiunilor au scăzut cu peste 44% de la atingerea maximului istoric în iunie 2025.

„Povestea nu mai este la fel de captivantă”, a declarat Jeffrey Wlodarczak, analist la Pivotal Research Group.

Creșterea numărului de abonați rămâne esențială pentru afacerea Netflix, a spus el, adăugând că publicul tânăr se îndreaptă din ce în ce mai mult către platformele gratuite de social media, în detrimentul conținutului de lungă durată.

Acțiunile, scumpe în raport cu profitul companiei

„Credem că acest lucru va duce la o creștere mai lentă a numărului de abonați și la încercări din partea companiei de a compensa acest lucru prin majorări de prețuri mai abrupte și investiții în conținut.”

Joi, compania a prognozat un profit trimestrial pe acțiune și venituri sub estimările analiștilor pentru al doilea trimestru consecutiv, cel puțin 11 analiști revizuindu-și în jos țintele de cotație a acțiunilor.

Gigantul de streaming va reduce, de asemenea, frecvența publicării raportului privind orele de vizionare de la două ori pe an la o dată pe an, începând din ianuarie 2027. Compania a încetat să mai publice cifrele trimestriale privind abonații încă din 2025.

Prima jumătate a anului 2026 nu a contribuit prea mult la atenuarea îngrijorărilor pesimiste, iar oferta de conținut pentru a doua jumătate a anului este mai slabă comparativ cu cea de acum un an, alimentând astfel argumentele pesimiste, potrivit analiștilor de la Jefferies.

Acțiunile Netflix se tranzacționau la un raport preț/profit de aproximativ 20 față de estimările de profit pe următoarele 12 luni, comparativ cu 13,54 pentru Walt Disney și 6,57 pentru Comcast.