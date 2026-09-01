Acțiunile Shein scad în mult așteptatul debut pe piața bursieră

Acțiunile gigantului din industria fast-fashion Shein au scăzut brusc marți, în urma mult așteptatului debut pe piața bursieră, după ce firma s-a listat la bursa din Hong Kong .

Aceasta vine după încercări eșuate de listare în SUA și Marea Britanie, deoarece au fost exprimate îngrijorări cu privire la practicile de muncă ale Shein și impactul său asupra mediului, notează BBC

Estimată cândva la aproape 100 de miliarde de dolari, Shein este acum evaluată acum la un sfert din această cifră, deoarece firma se confruntă cu alte provocări, precum concurența acerbă și tensiunile comerciale.

Fondatorul și președintele Shein, Xu Yangtian, cunoscut și sub numele de Sky Xu sau Chris Xu, și directorul financiar al Shein, Poppy Bao, în timpul ceremoniei de listare a Shein Global Holdings Ltd la Bursa de Valori din Hong Kong, la 1 septembrie 2026, în Hong Kong. Credit line: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia

Shein a devenit extrem de popular , în special în rândul tinerilor, datorită capacității sale de a găsi cele mai noi articole vestimentare la prețuri extrem de mici printr-o vastă rețea de fabrici din China .

La ceremonia de listare, oficialii Shein au spus că produsele lor ajung pe aproximativ 160 de piețe din întreaga lume.

„Lăsați consumatorii globali să se bucure de sunetul modei”, a spus el.

Luni, Shein și-a stabilit prețul acțiunilor la 48,56 dolari Hong Kong fiecare, atrăgând 13,6 miliarde de dolari din Hong Kong (1,7 miliarde de dolari), ceea ce a adus companiei o evaluare la bursă de 26,3 miliarde de dolari.

Acțiunile Shein au fost tranzacționate marți dimineață în scădere cu 8,7%, la 44,4 dolari Hong Kong fiecare.

Debutul dezamăgitor sugerează că piața nu este convinsă că creșterea Shein poate reveni în forță, a declarat Charu Chanana, strateg șef de investiții la banca de investiții Saxo.

Shein are peste 273 de milioane de clienți activi care au plasat un total de peste un miliard de comenzi în anul încheiat la sfârșitul lunii martie 2026, a anunțat firma într- un comunicat înainte de listare .

Însă Shein se confruntă acum cu costuri mai mari, control reglementar și o concurență sporită, în timp ce investitorii sunt din ce în ce mai atrași de companiile de tehnologie, a spus Chanana.

Pentru clienți, scăderea acțiunilor Shein este un semn că prețurile mici ale firmei „devin din ce în ce mai greu de susținut”, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari, a adăugat ea.

Un punct de referință pentru fast fashion

Listarea marchează cea mai mare vânzare de acțiuni noi din Hong Kong de până acum în acest an, fiind văzută ca un test al apetitului investitorilor pentru industria fast fashion.

Este o firmă de comerț „independentă” și rară care poate fi evaluată pe baza meritelor sale, a declarat Louise Deglise-Favre, analistă în industria modei de la firma de cercetare GlobalData.

Acțiunile rivalilor Asos și Boohoo au fost afectate puternic în ultimii ani, deoarece se confruntă cu controlul reglementărilor și o concurență acerbă.

„Investitorii au învățat să fie sceptici”, în timp ce îngrijorările legate de sustenabilitate și problemele etice sporesc complexitatea vânzării de acțiuni Shein, a spus Deglise-Favre.

Shein a fost fondată în China în 2008 și are acum sediul central în Singapore. Lungul drum al firmei către piața bursieră evidențiază presiunile geopolitice și controlul de reglementare cu care se confruntă companiile chineze cu ambiții globale.

Compania părea cândva pregătită pentru unul dintre cele mai mari debuturi pe piața bursieră efectuate vreodată de o firmă chineză, având Wall Street în vizor.

Afacerile sale au crescut vertiginos în timpul pandemiei de Covid-19, deoarece oamenii, blocați acasă, s-au orientat către comercianții online.

Cumpărătorii au distribuit videoclipuri în care probau un număr mare de articole vestimentare ale companiei, o tendință numită Shein Hauls, sporind prezența online a companiei.

O ofertă publică inițială (IPO) în SUA – de departe cea mai mare piață a Shein – i-ar fi oferit șansa de a-și spori și mai mult profilul global și de a accesa finanțarea occidentală.

Însă firma s-a confruntat cu rezistență din partea legislatorilor americani, care s-au opus listării planificate din cauza îngrijorărilor legate de munca forțată în fabricile Shein. Ca răspuns la astfel de acuzații, compania a declarat că adoptă o „politică de toleranță zero față de munca forțată”.

De asemenea, a fost acuzată că a copiat ideile altor designeri. Shein a declarat că „ia în serios toate reclamațiile de încălcare a drepturilor de autor” și că respectă drepturile tuturor designerilor.

Shein a explorat, de asemenea, posibilitatea de a-și face debutul pe piața bursieră din Londra , dar s-a confruntat cu o opoziție similară.

„Singura cale realistă”

În 2025, Shein și-a îndreptat atenția către Hong Kong, autoritățile chineze aprobând această mișcare în iulie anul acesta.

„Shein a rămas fără locații care să o poată primi”, a declarat Ashley Dudarenok, fondatoarea firmei chineze de cercetare de piață ChoZan.

Compania a încercat să „pare mai puțin chinezească” mutându-și sediul central la Singapore înainte de oferta sa IPO, dar nu a obținut niciodată sprijin politic în străinătate și nici asigurări din partea Beijingului, a adăugat ea.

„Pentru companiile chineze din ce în ce mai excluse de la bursele occidentale, Hong Kong-ul devine rapid singura cale realistă către piață”, a declarat Deglise-Favre.

Mutarea a coincis și cu o apariție publică rară a fondatorului Shein, Xu Yangtian, care era timid în privința publicității , în timpul unei conferințe de afaceri importante din februarie.

Xu a urcat pe o scenă în Guangdong, orașul unde se află multe dintre fabricile de confecții din China, pentru a reafirma legăturile companiei sale cu Beijingul.

Tensiunile comerciale și preocupările legate de reglementări înseamnă că Shein navighează într-un peisaj foarte diferit față de momentul în care a început să exploreze o potențială listare la bursă.

În iulie, compania a raportat o pierdere trimestrială de 99 de milioane de dolari , deoarece vânzările au încetinit după ce SUA au anulat o scutire de taxe de import pentru ambalaje mici.

Excepția, cunoscută sub numele de regula de minimis , a ajutat Shein și rivalul Temu să se dezvolte rapid, deoarece a permis intrarea în SUA a coletelor în valoare mai mică de 800 de dolari fără a plăti taxe de import.

În mod similar, Uniunea Europeană a impus o taxă de 3 EUR (2,57 lire sterline; 3,50 dolari) asupra importurilor de valoare mică.

Războiul din Iran a afectat, de asemenea, cererea, a crescut costurile și a cauzat întârzieri la livrări pe unele piețe, a declarat Shein.

Și rivalii săi simt presiunea. În august, PDD, proprietarul companiei Temu, a raportat venituri trimestriale mai mici decât se aștepta.

Shein este, de asemenea, investigată de autoritățile de reglementare din SUA și Europa cu privire la practicile sale comerciale.

Compania trebuie, de asemenea, să găsească modalități de a se diferenția de rivalii săi, care folosesc acum și ei tehnologia predictivă pentru a face site-urile lor web mai atractive pentru cumpărători, a declarat Jason Hsu de la Rayliant Global Advisors.

„Shein nu mai este un jucător unic”, a spus Hsu.

În ciuda acestor provocări, unii analiști văd încă un potențial puternic pentru Shein.

Investitorii vor analiza cu atenție dacă firma poate gestiona aceste probleme, cum ar fi mutarea logisticii în afara Chinei pentru a evita taxele de import din SUA și UE, a declarat Deglise-Favre.

În calitate de companie listată la bursă, Shein va trebui „să demonstreze că marjele sale funcționează în continuare într-o lume cu reglementări mai stricte, tarife mai stricte și achiziții de clienți mai scumpe”, a adăugat ea.