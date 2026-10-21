ActiveWatch, după ce Universitatea Craiova a interzis accesul GSP la activitățile sale media: „O tentativă de control editorial”

„Sancționarea conținutului editorial de către o entitate privată este un act de intimidare”, atrage atenția organizația de monitorizare a presei ActiveWatch.

Universitatea Craiova a decis pe 13 octombrie să întrerupă colaborarea cu Gazeta Sporturilor (GSP). Clubul a acuzat o „campanie de denigrare” și existența unei agende personale „bolnăvicioase” a unor jurnaliști, susținând că materialele sunt construite pe „afirmații false și omisiuni deliberate”.

Măsura anunțată de club prevede interzicerea accesului jurnaliștilor GSP la toate activitățile sale media.

„Decizia de a refuza accesul jurnaliștilor la activitățile media ale unui club de fotbal și refuzul de a răspunde solicitărilor formulate de jurnaliști sancționează libertatea de exprimare, restrânge libertatea presei și restricționează accesul publicului la informații de interes public”, a reacționat, marți, ActiveWatch, pe site-ul său.

ONG-ul nonguvernamental califică decizia clubului drept „inacceptabilă” și subliniază că retragerea acreditării sau întreruperea colaborării cu o publicație „reprezintă un gest extrem”.

Potrivit organizației, la o astfel de măsură se poate apela doar în situații excepționale, cum ar fi comportamentul inadecvat al unor reporteri în timpul unor evenimente, „nicidecum condiționat de conținutul editorial sau calitatea actului editorial”.

ActiveWatch consideră că nemulțumirile legate de activitatea jurnalistică nu trebuie să se transforme în „presiuni editoriale” asupra jurnaliștilor.

„Sancționarea conduitei editoriale prin asemenea măsuri restrictive poate fi percepută ca o tentativă de control editorial și de coerciție a GSP, dar și ca un mesaj adresat celorlalți reprezentanți ai presei. Dreptul la propria imagine nu este un argument suficient în luarea unor astfel de măsuri, iar accesul la activitățile media ale clubului nu poate fi condiționat de o acoperire mediatică favorabilă”, atrage atenția organizația.

De asemenea, asociația amintește conducerii clubului din Bănie că prezența reporterilor la conferințe și antrenamente nu reprezintă o favoare.

„Prezența presei la activitățile clubului nu reprezintă o favoare, ci un mecanism prin care publicul are acces la evenimente și informații de interes public, mecanism de care beneficiază inclusiv clubul respectiv”, se mai arată în document.

ActiveWatch spune că „derapajele profesionale sau abaterile etice ale presei pot afecta uneori reputația și dreptul la imagine al celor vizați”, dar că o reacție care persistă în astfel de practici „își prejudiciază singură credibilitatea.”

Organizația solicită clubului Universitatea Craiova să revină asupra acestei decizii și „să respecte rolul presei într-o societate democratică, dreptul la libertatea de exprimare și dreptul publicului de a fi informat într-un spațiu de dezbatere viu, cu opinii și tonuri diverse”.

Ce răspunde Universitatea Craiova

Într-un punct de vedere transmis pe 19 octombrie către ActiveWatch, U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. a precizat că decizia „nu va afecta obligațiile impuse clubului de cadrul legal și de reglementările în vigoare privind acreditările pentru meciuri și accesul la activitățile media prevăzute de respectivele reglementări”.

Anterior, în comunicatul din 13 octombrie, clubul a acuzat existența unei agende personale „bolnăvicioase” a unor jurnaliști, susținând că materialele sunt construite pe „afirmații false și omisiuni deliberate”. Conducerea a menționat atunci că „va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea imaginii, reputației și intereselor sale”.

Replica GSP

Redacția Gazeta Sporturilor a respins acuzațiile și a precizat că folosește „aceeași măsură ca în cazul oricărui club de fotbal din Liga 1”.

Publicația a adăugat că măsura de ridicare a acreditărilor „face un deserviciu publicului pasionat de sport” și că astfel de reacții ale clubului au apărut „recurent, într-o formă sau alta, în ultimul deceniu”.

În septembrie 2026, GSP a publicat o investigație despre cazuri de favoritism, presiuni din partea părinților și solicitări de cadouri în cadrul academiei de juniori a Universității Craiova.

Sursa: Dreamstime.com