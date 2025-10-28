Activist audiat de poliția din Ungaria după o paradă Pride interzisă. Organizatorii declaraseră un alt scop pentru manifestație

Poliția ungară l-a interogat marți pe un activist al drepturilor omului pentru organizarea unei parade Pride în orașul universitar Pecs în octombrie, la care au participat mii de oameni, deși manifestația fusese interzisă, transmite AFP.

Prim-ministrul Viktor Orban a redus drepturile comunității LGBTQ, invocând „protecția copiilor”, iar anul acesta coaliția de guvernare de la Budapesta a adoptat modificări legislative menite să interzică marșurile Pride.

Chiar și așa, în iunie, peste 200.000 de oameni au sfidat interdicția autorităților și au participat la parada anuală Budapest Pride.

Mii de persoane au urmat exemplul și au participat la parada organizată la Pecs în 4 octombrie.

Organizatorii încercaseră să ocolească interdicția

Organizatorii manifestației de la Pecs au încercat să ocolească interdicția, declarând că scopul protestului este acela de a atrage atenția cu privire la „suprapopularea de animale sălbatice” și accidentele pe care le produc acestea, a declarat Peter Heindl, avocat și activist al drepturilor omului, pentru AFP.

Chiar și așa, principalul organizator al paradei Pecs Pride, activistul Geza Buzas-Habel, a fost chemat marți la poliție.

„Desigur, am dat o declarație, recunoscând că, da, am organizat marșul Pride și am făcut într-adevăr apeluri (la participare)”, a spus el, într-un videoclip publicat de site-ul local de știri Szabad Pecs.

„Am spus că nu mă simt vinovat. Mi-am exercitat dreptul fundamental, care este consacrat în diverse convenții internaționale și europene privind drepturile omului. Asta e tot”, a mai spus activistul în fața zecilor de protestatari veniți să îl susțină.

Dacă va fi pus sub acuzare și condamnat, Geza Buzas-Habel riscă până la un an de închsioare pentru organizarea și încurajarea participării la un miting interzis.

Guvernul a pus la îndoială chiar și faptul că Pecs Pride a avut loc, argumentând că participanții – care au scandat sloganuri pentru drepturile LGBT și au fluturat steaguri curcubeu – ar fi fost acolo de fapt pentru protestul împotriva animalelor sălbatice.

„Cred că aceia care au mărșăluit au făcut la al doilea (eveniment)”, a declarat șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, într-o conferință de presă guvernamentală din această lună.

În august, primarul Budapestei, Gergely Karacsony, a fost, de asemenea, interogat cu privire la cea de-a 30-a ediție a paradei „Pride” din capitala Ungariei.