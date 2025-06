Activiști pro-palestinieni au avariat două avioane dintr-o bază militară din Marea Britanie

Activiști pro-palestinieni din Marea Britanie au pătruns vineri într-o bază a Forțelor Aeriene Regale (RAF) din centrul Angliei, unde au deteriorat și au pulverizat vopsea roșie pe două aeronave militare folosite pentru realimentare și transport, relatează Reuters.

Gruparea Palestine Action a declarat că doi dintre activiștii săi au intrat în baza Brize Norton din Oxfordshire, pulverizând vopsea în motoarele aeronavelor Voyager și provocând daune suplimentare cu ajutorul unor răngi.

„În ciuda faptului că condamnă public guvernul israelian, Marea Britanie continuă să trimită marfă militară, să zboare avioane de spionaj deasupra Gazei și să realimenteze avioane de luptă americane/israeliene”, a declarat grupul într-un comunicat, postând un videoclip al incidentului pe platforma X.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N