Activiștii au invadat șantierul unui centru de date Microsoft din Amsterdam. „Poliția a folosit forța”

Activiștii au pătruns cu forța vineri pe șantierul unui centru de date Microsoft aflat în construcție la Amsterdam, pe fondul reacției negative față de efectele sociale și de mediu ale boom-ului inteligenței artificiale, care se extinde în întreaga Europă, relatează The Guardian.

Protestatarii din cadrul grupului olandez de acțiune directă „Geef Tegengas” pentru climă s-au ciocnit cu forțele de ordine în timp ce intrau pe șantierul din Westpoort, Amsterdam.

Unii protestatari s-au urcat pe o macara, au aprins rachete de semnalizare și au legat baloane cu heliu de echipamente.

Poliția, acuzată că a folosit forța

Intrarea prin efracție la sediul din Olanda, unde protestatarii au afișat pancarte prin care se opuneau serviciilor oferite de Microsoft armatei israeliene și Agenției pentru Imigrare și Vamă din SUA (ICE), a fost un incident separat de campania paneuropeană „Stop Dirty Data Centres”, care viza același sediu, dar ai cărei membri afiliați au rămas în afara gardului de securitate.

Forțele de ordine, pe 6 noiembrie, la șantierul de centru de date al Microsoft din Olanda. Credit line: Mouafak Mahmalji / Zuma Press / Profimedia

„Poliția a încercat să împiedice (ocuparea) și să aresteze protestatarii, dar nu a reușit să o împiedice și s-a recurs la forță”, a transmis poliția, într-un comunicat pentru NOS, post public de televiziune olandez.

Protesters broke into a Microsoft data center site in Amsterdam during a demonstration against the facility on the outskirts of the Dutch capital. About 100 people made it onto the construction site https://t.co/JZ35QszJTE https://t.co/YFv7FzQj3i — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

„Un ofițer a fost ușor rănit în timpul protestului”, a adăgat poliția.

Protestatarii din ambele grupuri au afirmat că poliția a folosit forța și gaz lacrimogen pentru a-i dispersa pe activiștii care încercau să pătrundă pe șantier. Organizatorii și mass-media locală au raportat prezența a sute de protestatari de fiecare parte a gardului.

Proteste în Europa împotriva AI

Acțiunea a avut loc pe fondul unei rezistențe la nivel european împotriva expansiunii rapide a inteligenței artificiale, care consumă multă energie, peste 100 de grupuri fiind implicate într-o serie de proteste de două zile pentru a cere un moratoriu asupra construirii de noi centre de date.

Proteste de mai mică amploare au avut loc în centrul orașului Bristol, în Regatul Unit, la un centru de date din Berlin (Germania), în fața parlamentului polonez din Varșovia și în piața principală din Zagreb (Croația). Sâmbătă sunt așteptate noi proteste.