Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani a fost suspendată. Autoritățile sanitare au finalizat raportul și l-au trimis la Parchet

Activitatea clinicii stomatologice Crystal Dental, unde o fetiță de 2 ani a murit joi seară după o anestezie generală, a fost suspendată de Ministerul Sănătății. În urma controlului Inspecției Sanitare de Stat, clinica a primit amenzi în valoare totală de 100.000 de lei.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare”, a anunțat Ministerul Sănătății luni, la finalul controlului.

Raportul de control al Inspecției Sanitare de Stat a fost înaintat Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție „pentru analiză și continuarea demersurilor legale”, precizează instituția condusă de Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătății precizează, de asemenea, că „având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment”: „Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”.

Rogobete: „Dacă clinica ar fi respectat toate normativele, acea situație dramatică putea fi evitată”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spunea, ieri, că sediul clinicii în care a murit fetița nu era dotat cu monitor de funcții vitale, defibrilator sau sursă de oxigen.

„Dacă acea clinică privată ar fi respectat toate normativele, așa cum sunt respectate în această clădire, acea situație dramatică putea fi evitată. (…) Faptul că au funcționat și că au realizat intervenții stomatologice și că au acordat anestezie generală este pe propria lor răspundere și este total în afara legii”, a declarat duminică Alexandru Rogobete.

Clinica are două sedii – unul cu autorizație sanitară de funcționare și unul în curs de autorizare, de unde lipseau dotările necesare unei astfel de intervenții:

„Această clinică are două sedii: un sediu care funcționează de 11 ani și în care zona este reglementată și respectă circuitele, sigur, au descoperit nereguli la sterilizare, dar infrastructura din acel sediu permite acordarea de anestezie generală, pentru că respectă normativul. În sediul în care a avut loc această dramă, din păcate, normativul nu este respectat, iar condițiile minimale, echipamentele minimale necesare pentru anestezia generală nu există“.

Alexandru Rogobete a adăugat că respectivul corp de clădire nu avea autorizație sanitară de funcționare:

„Acest corp de clădire din cadrul clinicii nu avea autorizație sanitară de funcționare. Aveau asistență tehnică contractată de la Direcția de Sănătate Publică în vederea autorizării. Faptul că au pornit activitatea medicală, mai grav de atât, au acordat anestezie generală, într-un spațiu neautorizat, mie mi se pare pură inconștiență din partea celor care lucrează acolo”.