Actorul David Tennant a confirmat că s-a născut cu o condiție genetică rară

Actorul scoțian David Tennant, celebru pentru interpretarea lui Doctor Who în serialul cu același nume, a dezvăluit că s-a născut cu o condiție genetică rară, după ce fanii săi au început să speculeze despre acest lucru în mediul online, relatează The London Evening Standard.

Starul din Doctor Who a confirmat că are un deget în plus la piciorul drept, vorbind pentru prima dată despre această condiție rară într-un interviu acordat luni ziarului britanic Metro. El a făcut dezvăluirea despre degetul în plus, pe care l-a descris ca fiind un fel de „ciot”, după ce un grup de fani dedicați au remarcat ceva în neregulă în fotografii recente ale sale și au comentat pe larg subiectul pe platforma Reddit.

Întrebat dacă lumea știe despre degetul său suplimentar, actorul în vârstă de 53 de ani a răspuns că:

„Ei bine, știu acum. E cam ca un ciot”.

Cercetătorii estimează că polidactilia, anomalia congenitală caracterizată prin prezența unui număr suplimentar de degete, are o incidență de aproximativ 4-12 cazuri la 10.000 de nou-născuți. Ea este mai frecventă la mâini decât la picioare.

Tennant, care este notoriu pentru faptul că nu vorbește aproape niciodată despre aspecte ce țin de viața sa privată, nu a dorit să ofere comentarii suplimentare despre afecțiunea sa.

Actorul scoțian are o legiune de fani dedicați grație interpretării sale ca al 10-lea și apoi al 14-lea Doctor Who în unul dintre cele mai longevive seriale din istoria televiziunii.

Tennant va găzdui gala BAFTA, care i-ar putea aduce lui Sebastian Stan un nou Premiu

Tennant a vorbit în schimb înterviul pentru Metro despre emoțiile pe care le are înainte de a prezenta premiile BAFTA, echivalentul Oscarurilor pentru industria cinematografică britanică, pentru a doua oară.

„Este un lucru minunat să fii invitat să faci asta și e un mare privilegiu, dar și amețitor. Totuși, într-un fel, am un fel de scut, pentru că nimeni nu se așteaptă să fiu bun la asta”, a glumit actorul britanic.

„Când stai pe acea scenă și privești spre cei mai faimoși oameni din lume, pur și simplu te gândești: ‘Cum am ajuns eu să fac asta?’”, a continuat el.

Tennant a cucerit publicul atunci când a prezentat gala plină de vedete în 2024, fermecând fanii cu monologul său de deschidere plin de glume.

Ediția de anul acesta a Premiilor BAFTA va avea loc în data de 16 februarie, actorul român Sebastian Stan fiind nominalizat la categoria cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din filmul The Apprentice.

Luna trecută Stan a câștigat primul Glob de Aur din carieră mulțumită interpretării din celălalt film al său care a apărut anul trecut, A Different Man. În acest film Stan joacă rolul unui bărbat care suferă de neurofibromatoză, o tulburare genetică rară ce afectează creșterea celulelor sistemului nervos și duce la desfigurare.

Actorul român în vârstă de 42 de ani a fost nominalizat și la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Gala de anul acesta a Premiilor Oscar va avea loc în data de 2 martie.