Actorul Gene Hackman și soția sa au fost găsiți morți în locuința lor din New Mexico

Actorul american premiat Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în locuința lor din statul New Mexico, SUA, a anunțat joi ziarul local Santa Fe New Mexican, citat de Reuters.

The New York Post scrie că poliția din comitatul Santa Fe a descoperit miercuri după-amiază trupul neînsuflețit al lui Hackman, în vârstă de 95 de ani, și al pianistei Betsy Arakawa, soția sa în vârstă de 63 de ani. Cei doi erau căsătoriți de 34 de ani. Alături de aceștia a fost găsit mort și câinele lor.

Nu există suspiciuni de omor, iar cauza decesului nu a fost anunțată deocamdată. Însă șeriful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat vestea joi noaptea.

Hackman a fost unul dintre cei mai apreciați actori din toate timpurile, datorită rolurilor sale emblematice din The French Connection, Bonnie and Clyde și The Royal Tenenbaums.

El s-a retras din viața publică de mai bine de un deceniu, însă în aprilie anul trecut și-a făcut o apariție rară în public alături de soția sa, cei doi luând masa la un restaurant din orașul Santa Fe în care locuiau.

Gene Hackman a avut o tinerețe turbulentă

Actorul Eugene (Gene) Allen Hackman s-a născut pe 30 ianuarie 1931 în oraşul San Bernardino, California (SUA).

Familia lui s-a mutat frecvent, în cele din urmă stabilindu-se în Danville, Illinois, unde au locuit cu toţii în casa bunicii sale pe linie maternă. Părinţii au divorţat în 1943, iar tatăl a părăsit familia, drept urmare Gene a crescut fără tată. Ca adolescent, Hackman a frecventat anumite cercuri sociale, ca şi celebrul actor Dick Van Dyke, mai în vârstă cu şase ani. De altfel, Dick Van Dyke a fost prietenul fratelui mai mare al lui Hackman, Richard. Gene a trăit pentru scurt timp în Storm Lake, Iowa, unde a urmat liceul, arăta Agerpres într-un amplu portret făcut actorului când acesta a împlinit vârsta de 85 de ani.

La 16 ani a fugit de acasă şi s-a înrolat în Marina SUA, unde a activat patru ani şi jumătate ca operator radio. A fost trimis în China (Qingdao şi mai târziu în Shanghai), apoi în Hawaii şi Japonia. Mama lui a murit în 1962, în urma unui incendiu.

A studiat apoi jurnalismul la Universitatea din Illinois, după care a început o carieră în televiziune. Mai târziu, se decide să devină actor şi se înscrie la şcoala Pasadena Playhouse din California, unde îl are coleg pe bunul său prieten Dustin Hoffman. Acolo nu i s-a prezis, însă, un viitor strălucit. Se considera că prestaţia lui şi a lui Dustin Hoffman sunt dintre cele mai slabe. Cei doi s-au mutat atunci la New York şi s-au înscris la şcoala de teatru a lui George Morrison.

Cariera de legendă a actorului american

Într-o carieră de cinci decenii, a obţinut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, în anul 1972, pentru rolul principal Jimmy „Popeye” Doyle, interpretat în Filiera Franceză (The French Connection), şi pentru cel mai bun actor în rol secundar, în 1994 – şeriful Little Bill în Necruţătorul (Unforgiven), fiind totodată nominalizat pentru cinci premii Oscar.

În plus, Hackman a câştigat trei Globuri de Aur şi două premii BAFTA. Alte roluri şi filme memorabile: Buck Barrow în Bonnie şi Clyde, Lex Luthor în Superman, dar şi în peliculele Mississippi în flăcări (Mississippi Burning), Conversaţia (Conversation), Juriul (Runaway Jury), Valul ucigaş (Crimson Tide), Firma (The Firm) şi Sperietoarea (Scarecrow).

Potrivit www.cinemagia.ro, după ce apare în filmul Mad Dog Coll (1961), Hackman debutează în afara Broadway-ului în 1963, în Children at Their Games, câştigând Premiul Clarence Derwent, pentru rol secundar. În 1964, este recunoscut pentru munca sa din filmul Lilith, iar în 1966 pentru Hawaii. Povestea din 1967 despre al Doilea Război Mondial, First to Flight, s-a dovedit a fi un dezastru. A jucat în Bonnie and Clyde, rol pentru care este nominalizat la Oscar, pentru rol secundar.

După ce joacă într-o serie de filme alături de Jim Brown, (The Split and Riot), Hackman joacă în rolurile lui: Robert Redford în The Downhill Racer, Burt Lancaster în The Gypsy Moths, şi Gregory Peck, în Marooned.

Pentru filmul I Never Sang for My Father, se alege cu o altă nominalizare la Oscar. Anii ce urmează vor reprezenta pentru el ani de importanţă majoră, deoarece joacă în rolul lui Popeye Doyle, în filmul The French Connection, film pentru care obţine Oscarul pentru cel mai bun actor. După acest succes urmează The Poseidon Adventure (1972). Joacă apoi alături de Al Pacino în Scarecrow, face un rol de zile mari în filmul lui Francis Ford Coppola – The Conversation (1974) şi ulterior în Young Frankenstein. Au urmat Night Moves (1975) şi Bite the Bullet, înainte ca actorul să se hotărască pentru The French Connection 2.

Gene Hackman s-a retras din actorie în 2008

Cariera sa ca actor începe să decadă odată cu filme care nu au avut succesul aşteptat, printre acestea numărându-se Lucky Lady, The Domino şi March or Die. Poate doar rolul din Superman (1978) şi mai apoi din Superman 2 a reprezentat pentru Hackman un mic succes, însă el a fost absent de pe marile ecrane o perioadă bună de timp. Alte filme precum Reds, All Night Long şi Eureka au rulat în cinematografe, însă au trecut neobservate.

În 1983, drama Under Fire a readus cariera lui Hackman pe drumul cel bun. Au urmat Uncommon Valor, Misunderstood, Twice in a Lifetime, Power, Hoosiers, iar în 1987 se întoarce în cea de-a patra parte a filmului Superman: The Quest for Peace. No Way Out, în care joacă alături de Kevin Costner, a reprezentat un alt succes al carierei sale.

Noul mileniu îl găseşte pe (deja) veteranul şi binecunoscutul actor în The Replacements şi Heist. Anul 2001 îi aduce cel de-al treilea Glob de Aur, pentru cel mai bun actor dintr-un musical sau comedie, pentru rolul din The Royal Tenenbaums.

În 2008, după o jumătate de secol de carieră în actorie, Hackman a anunțat că se retrage din lumea filmului şi că se dedică scrierii romanelor.

Vestea morții sale vine la doar o zi după ce anunțul decesului actriței Michelle Trachtenberg la vârsta de 39 de ani a zguduit Hollywood.