Actrița americană Michelle Trachtenberg, care a jucat în „Buffy” și „Gossip Girl”, a murit la 39 de ani

Michelle Trachtenberg, actriţă cunoscută mai ales pentru rolurile din „Gossip Girl” şi „Buffy the Vampire Slayer”, a murit, anunță revista Variety, citată de News.ro. Actrița avea 39 de ani.

Ea a fost găsită inconştientă şi fără reacţie în apartamentul său din Manhattan, potrivit Departamentului de poliţie din New York. A suferit recent un transplant de ficat, potrivit The New York Post, care a relatat prima dată informaţia. Cauza decesului lui Trachtenberg nu a fost confirmată, dar NYPD a declarat că nu este suspectată nicio infracţiune.

NYPD a precizat că ofiţerii au răspuns la un apel la 911, miercuri, în jurul orei 08:00, iar Trachtenberg a fost declarată moartă de cadrele medicale de urgenţă ajunse de asemenea la faţa locului.

Născută la New York la 11 octombrie 1985, Michelle Trachtenberg a început să joace la o vârstă fragedă. Avea 3 ani când a început să apară în reclame şi, la scurt timp după aceea, a obţinut primul ei rol TV, în serialul pentru Nickelodeon „The Adventures of Pete & Pete”, care a fost difuzat la mijlocul anilor 1990. La vârsta de 10 ani, a obţinut primul său rol principal într-un lungmetraj, în 1996, în „Harriet the Spy”, în care a jucat rolul detectivului aspirant omonim, alături de Rosie O’Donnell şi J. Smith-Cameron.

Cu toate acestea, Trachtenberg a devenit cunoscută prin interpretarea lui Dawn Summers în serialul pentru adolescenţi „Buffy the Vampire Slayer”, difuzat pe WB la începutul anilor ’80. Trachtenberg s-a alăturat popularului serial în sezonul al cincilea, ca sora mai mică a lui Buffy Summers, interpretată de Sarah Michelle Geller, şi a rămas în serial până la finalul sezonului şapte, în 2003.

A avut succes într-o altă dramă pentru adolescenţi, interpretând-o pe veşnica fată rea Georgina Sparks în „Gossip Girl”, care a rulat din 2007 până în 2012. Personajul lui Trachtenberg, o mondenă diabolică din Manhattan, se certa frecvent sau le şantaja pe Serena van der Woodsen a lui Blake Lively şi pe Blair Waldorf a lui Leighton Meester. Şi-a reluat pentru scurt timp rolul în reboot-ul „Gossip Girl” al HBO Max în 2022.

Printre rolurile ei din filme se numără „Eurotrip” din 2004, comedia pentru adolescenţi care a popularizat cântecul „Scotty Doesn’t Know”, şi „Ice Princess” din 2005, un film despre o liceană tocilară pasionată de patinaj artistic. A jucat, de asemenea, în filmul „17 Again” din 2009, cu Zac Efron şi Matthew Perry, precum şi în episoade din seriale TV precum „Law & Order”, „Clarissa Explains It All”, „All My Children”, „Six Feet Under” şi „Weeds”.