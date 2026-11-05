Actorul și comediantul Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și riscă ani grei de închisoare

Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat joi, într-o instanță din Londra, de viol și agresiuni sexuale, fiind avertizat că riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea, transmite Reuters.

Brand, care a fost cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Marea Britanie și fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, a negat acuzațiile, susținând că incidentele fie au avut loc cu consimțământul părților implicate, fie au fost inventate sau reinterpretate.

Procurorii l-au descris pe bărbatul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filmele „Get Him to the Greek” și „Arthur”, drept un prădător sexual lipsit de scrupule.

Acesta a fost găsit vinovat la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra pentru un capăt de acuzare de viol și trei acuzații de agresiune sexuală. A fost achitat în cazul altor două acuzații de viol și al unei tentative de agresiune indecentă.

Russell Brand își va afla luni sentința

Judecătorul Joel Bennathan a declarat că sentința va fi pronunțată luni și că Brand riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea. Brand a fost dus în arestul instanței, în așteptarea unei cereri de eliberare pe cauțiune.

Procurorii au precizat că faptele pentru care a fost acuzat, comise în perioada 1999–2009, acoperă anii în care Brand a trecut de la spectacole de stand-up comedy susținute în localuri mici la statutul de prezentator de televiziune și star de film la Hollywood.

În fața instanței au depus mărturie cele șase reclamante, relatările lor fiind însoțite de lacrimi și declarații ferme. Toate beneficiază de dreptul la anonimat pe viață. Niciuna dintre femei nu le cunoștea pe celelalte, însă toate au decis să se adreseze poliției în urma unui documentar televizat și a unor articole de presă apărute în 2023, în care alte femei formulaseră acuzații sub protecția anonimatului.

Cele mai explicite detalii din dosar au vizat violul pentru care Brand a fost găsit vinovat, comis în 2009. Victima îl întâlnise pe Brand după un spectacol, în urma căruia avusese loc un contact sexual în cabina de schimb a acestuia.

Detalii tulburătoare în procesul lui Russell Brand

Femeia a povestit că, după câteva zile, s-a dus la locuința lui, unde, în timpul unui act sexual inițial consimțit, acesta a violat-o. Ulterior, i-ar fi cerut să curețe sângele și „mizeria”, a declarat ea.

Brand a fost găsit vinovat și de agresarea sexuală a unei femei într-un bar din Londra, în 2004.

De asemenea, a fost găsit vinovat în legătură cu un incident petrecut în 2009, când i-a cerut unei femei să îi facă masaj, după care și-a introdus capul între picioarele acesteia. Cei doi lucrau la promovarea unui proiect, iar incidentul s-a petrecut în prezența a doi colegi ai lui Brand.

În 2004 sau 2005, o femeie care lucra pentru un post de radio a declarat că acesta a agresat-o în timpul unui atac violent și dezlănțuit, petrecut în fața membrilor anturajului său.