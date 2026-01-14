Actorul Timothy Busfield s-a predat poliției după ce împotriva sa au fost formulate acuzații grave: „Vom lupta până când adevărul va ieși la iveală”

Actorul și regizorul american Timothy Busfield s-a predat marți poliției după ce vinerea trecută a fost emis un mandat de arestare pe numele său, în care este acuzat de abuz sexual asupra unui minor, relatează Variety.

Busfield, care a jucat în filme și seriale „Thirtysomething”, „The West Wing” și „Field of Dreams”, este acuzat că ar fi atins un băiat de 7 ani în timp ce regiza episoade ale serialului Fox „The Cleaning Lady”. Revista People relata cu o zi în urmă că faptele ar viza doi băieți, copii actori, acum în vârstă de 11 ani, și că unul dintre minori a declarat că primul abuz s-a întâmplat când avea doar 7 ani.

„Timothy Busfield s-a predat la Centrul de Detenție Metropolitan”, a declarat într-un comunicat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Albuquerque, oraș din statul New Mexico. „Va fi înregistrat oficial în baza mandatului emis pe numele său”, a adăugat acesta în condițiile în care poliția locală a cerut marți ajutorul US Marshals, cea mai reputată agenție de aplicare a legii a guvernului federal, pentru găsirea actorului în vârstă de 68 de ani.

Avocatul lui Busfield, Stanton „Larry” Stein, a declarat într-un comunicat emis marți după-amiază că Busfield este „nevinovat și hotărât să-și apere numele”. El a spus că Busfield a traversat țara și s-a prezentat voluntar în fața autorităților din New Mexico pentru a înfrunta acuzațiile.

„Acuzațiile formulate împotriva lui Tim sunt complet false, iar noi vom lupta până la capăt, până când adevărul va ieși la iveală”, a declarat Stein.

Cazul împotriva lui Timothy Busfield, anchetat din 2024

Poliția investighează cazul de la sfârșitul anului 2024, după ce a primit o sesizare din partea medicului copilului. Potrivit unei declarații sub jurământ dată poliției, băiatul i-a spus ulterior unui anchetator că Busfield i-ar fi atins „zonele intime” atunci când se aflau pe platoul de filmare și că incidentul s-ar fi repetat când avea 8 ani.

Băiatul și fratele său geamăn erau actori în serial. Fratele geamăn a relatat, de asemenea, că Busfield îi atingea corpul în timpul filmărilor, dar nu a susținut că atingerile ar fi implicat zonele sale intime. Busfield a fost intervievat de poliție în noiembrie și a spus că nu își amintește să fi atins copiii.

„Nu-mi amintesc, dacă s-a întâmplat”, a spus el, potrivit declarației sub jurământ. „Nu-mi amintesc să-i fi gâdilat în mod evident vreodată pe băieți, dar nu ar fi fost ceva neobișnuit pentru mine”, a adăugat acesta.

Busfield a declarat în schimb că auzise că mama băieților dorea „răzbunare”, după ce aceștia nu au fost angajați pentru ultimul sezon al serialului. El a declarat că a aflat acest lucru de la Elodie Young, actrița principală a seriei, care a refuzat să fie intervievată de poliție.

Stein a afirmat că clientul său a fost ținta „unui efort calculat de a construi un dosar, alimentat de animozitate, nu de fapte, în pofida investigațiilor anterioare care nu au găsit nicio dovadă de comportament ilegal”.

Warner Bros a investigat separat acuzațiile aduse actorului

În declarația sub jurământ, detectivul poliției din Albuquerque a precizat că Warner Bros Television, compania care a produs serialul, a îngreunat investigarea cazului. Studioul a insistat ca orice interviuri cu alți minori implicați în caz să fie organizate prin avocatul studioului și a refuzat să predea o anchetă internă despre Busfield până la trei luni după ce poliția a obținut un mandat pentru aceasta.

Studioul a emis marți un comunicat despre caz, dar nu a răspuns direct acuzațiilor formulate de poliție.

„Sănătatea și siguranța distribuției și ale echipei noastre sunt întotdeauna prioritatea noastră principală, în special siguranța minorilor implicați în producțiile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al studioului. „Tratăm toate acuzațiile de comportament necorespunzător cu maximă seriozitate și avem proceduri pentru a investiga prompt și temeinic și pentru a lua măsurile adecvate. Suntem la curent cu acuzațiile actuale aduse domnului Busfield și vom continua să cooperăm cu autoritățile de aplicare a legii într-un mod oportun”.

Stein a făcut public și un comunicat din partea Christinei McGovern, avocat extern angajat de Warner Bros pentru a investiga o plângere anonimă depusă la SAG-AFTRA, cel mai mare sindicat al actorilor și artiștilor americani.

„Am desfășurat o investigație independentă și amănunțită a tuturor acuzațiilor cunoscute de Studio la acel moment”, a declarat McGovern în comunicat. „Warner Bros. mi-a acordat deplină libertate în desfășurarea investigației. Pe baza acuzațiilor formulate și a tuturor probelor strânse, inclusiv multiple declarații de martori, nu am găsit nicio dovadă care să confirme că domnul Busfield s-a angajat într-un comportament nepotrivit sau că ar fi fost vreodată singur cu gemenii pe platou”, a adăugat avocata angajată de Warner Bros.

Timothy Busfield și soția sa Melissa Gilbert, fotografiați în 2023 pe covorul roșu al Festivalului de Televiziune de la Monte Carlo, FOTO: Denis Guignebourg / Bestimage / Profimedia Images

Soția lui Busfield a fost președinta sindicatului actorilor americani

Actrița Melissa Gilbert, soția lui Busfield, a emis la rândul său un comunicat prin intermediul unui agent de presă. Gilbert, la rândul ei o actriță cunoscută după ce a jucat în „The West Wing” și „The Little House on the Prairie”, a fost președinta Screen Actors Guild – organizația predecesoare a SAG-AFTRA – în perioada 2001–2005.

„Melissa Gilbert nu face declarații publice în acest moment”, a transmis agentul de presă. „Orice presupuse «declarații» care circulă online inclusiv deepfake-uri generate de inteligență artificială în care ea «rupe tăcerea» – nu trebuie considerate ca provenind de la ea. Ea respectă solicitarea avocaților lui Tim de a nu vorbi public pe durata desfășurării procesului legal”, notează comunicatul.

„În această perioadă, atenția ei este concentrată pe susținerea și îngrijirea familiei lor foarte numeroase, în timp ce traversează acest moment. Melissa este alături de soțul ei și îl susține și va lua cuvântul public la momentul potrivit. Cerem ca viața lor privată să fie respectată”, adaugă acesta.

Potrivit registrelor penitenciarului, Busfield este ținut în unitatea de îngrijire psihiatrică a centrului de detenție.