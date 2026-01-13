Poliția americană încearcă să dea de urma actorului Timothy Busfield și a cerut ajutorul US Marshals

Serviciul US Marshals din Statele Unite, cea mai reputată agenție de aplicare a legii a guvernului federal, a intervenit pentru a ajuta la localizarea lui Timothy Busfield, după ce Departamentul de Poliție din Albuquerque (APD) a emis un mandat de arestare pe numele actorului și regizorului în vârstă de 68 de ani, relatează revista People.

APD a confirmat că lucrează împreună cu Serviciul U.S. Marshals pentru a-l localiza și aresta pe Busfield, susținând că acesta s-ar fi angajat în acte sexuale ilegale cu doi băieți gemeni în vârstă de 11 ani.

În mandatul de arestare emis de APD, ofițerul Marvin Brown susține că băieții ale căror identități nu au fost făcute publice, ar fi fost victimele unor infracțiuni sexuale comise de Busfield. Potrivit mandatului de arestare, unul dintre minori a declarat că incidentele ar fi început când avea 7 ani.

Busfield, cunoscut din filme și seriale precum „thirtysomething”, „Field of Dreams” și „The West Wing” este căsătorit cu Melissa Gilbert, la rândul ei o actriță cunoscută după roluri în „The West Wing” și „The Little House on the Prairie”.

Poliția americană a început cercetările față de Busfield în 2024

O anchetă asupra lui Busfield, care este și un regizor de televiziune prolific, a început în noiembrie 2024, după ce un medic de la Spitalul Universității din New Mexico a alertat poliția cu privire la presupuse abuzuri sexuale, se arată în mandat.

Părinții victimelor i-au spus lui Brown că minorii erau copii actori care l-au cunoscut pe Busfield pe platoul serialului „The Cleaning Lady”, unde acesta activa ca regizor. Serialul a fost difuzat de Fox din ianuarie 2022 până în iunie 2025.

Părinții copiilor au declarat că au fost sfătuiți de un avocat să-i ducă pe aceștia la spitalul universitar și că, după consultații, specialiștii le-au sugerat că băieții au fost supuși unui proces de manipulare emoțională în vederea acceptării abuzării sexuale a lor. Ulterior însă, s-a stabilit că, la acel moment, cazul nu îndeplinea criteriile autorităților pentru a-l reține pe actor.

Mai târziu, în octombrie 2025, mama victimelor a depus o plângere la poliție și a informat Serviciile de Protecție a Copilului (CPS) că „ambii copii ai ei au dezvăluit că a existat abuz sexual din partea lui Timothy, aproximativ din noiembrie 2022 până în primăvara anului 2024”.

În timpul anchetei, Busfield le-ar fi spus polițiștilor că părinții erau supărați pentru că fiii lor fuseseră înlocuiți cu un actor mai tânăr care venise la casting, potrivit mandatului de arestare emis ulterior.