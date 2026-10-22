Actorul Tom Skerritt, cunoscut din „Top Gun”, „Mash” și „Alien”, a murit

Tom Skerritt, actorul cunoscut pentru rolurile din Top Gun, Picket Fences, Fighting Back, M*A*S*H și Alien – Al optulea pasager, a murit la vârsta de 93 de ani.

Actorul, laureat al premiului Emmy, a murit miercuri, 21 octombrie, din cauze naturale, a confirmat familia sa într-un comunicat transmis publicației People.

„Familia noastră este profund îndurerată să anunțe că Tom Skerritt a murit pe 21 octombrie 2026, din cauze naturale. A fost un soț iubitor pentru Julie, tată pentru Andy, Erin, Matt, Colin și Emiko, bunic pentru Sara, Maddison, Sunny, Louisa și Georgia și străbunic pentru Marigold și Ravi. Suntem devastați de pierderea sa”, a transmis familia actorului.

„În timp ce lumea l-a cunoscut pe Tom prin remarcabila sa carieră de actor, noi l-am cunoscut pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea și generozitatea sa, precum și pentru dragostea pe care ne-a oferit-o”, se mai arată în comunicat.

Skerritt a rămas adesea în memoria publicului prin rolurile secundare, în filme precum Thieves Like Us și Big Bad Mama, ambele lansate în 1974, și The Turning Point (1977), datorită prezenței sale discrete, dar puternice, și zâmbetului molipsitor.

Rolul care l-a consacrat a fost însă cel al căpitanului Dallas, comandantul navei Nostromo, în filmul Alien (1979), care l-a propulsat în prim-planul Hollywoodului.

Totodată, în serialul Picket Fences a interpretat rolul principal, cel al șerifului Jimmy Brock, prestație pentru care a câștigat un premiu Emmy.

Într-un interviu acordat publicației The A.V. Club în 2019, actorul a spus că filmările pentru Alien au fost „unul dintre cele mai memorabile lucruri” din cariera sa. El a adăugat că și-a dat seama că echipa realiza „ceva extraordinar” prin filmul regizat de Ridley Scott.

Născut pe 25 august 1933, în Detroit, Tom Skerritt a crescut alături de tatăl său, Roy, proprietarul unei mici afaceri, și de mama sa, Helen, casnică. După ce a absolvit liceul David Mackenzie, în 1951, s-a înrolat în Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

„Eram patru sau cinci care beam câteva beri într-o seară. Trebuie să fi avut vreo 17 ani, tocmai terminaserăm liceul și nu știam ce urma să facem. Nu eram pregătiți să mergem la facultate”, a povestit Skerritt într-un interviu acordat publicației Film Comment în 2016.

„Am băut câteva beri și ne-am spus: «Vrem să călătorim, nu avem bani și vrem să plecăm de aici». A doua zi ne-am înrolat. Cred că patru dintre noi am făcut-o în același timp. Era un angajament pentru patru ani”, a mai spus actorul.