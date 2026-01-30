Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani

Actrița canadiană Catherine O’Hara, celebră pentru rolul său din filmele „Singur Acasă”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, anunță site-ul de știri despre celebrități TMZ.

Nominalizată de-a lungul anilor la Globurile de Aur sau la Premiile Emmy, actrița Catherine O’Hara a obținut Premiul Primetime Emmy de două ori în cariera sa, în 1982 și în 2020.

Însă de departe rolul pentru care o cunoaște publicul larg este cel din „Singur acasă”. În primele două filme din seria „Home Alone” (Singur acasă), O’Hara a jucat rolul mamei lui Kevin McCallister, personajul jucat de Macaulay Culkin.

Un alt rol emblematic al carierei sale a fost cel al excentricei Moira Rose, în serialul „Schitt’s Creek”. Alte roluri notabile sunt cele din „Best in Show” (2000) și „A Mighty Wind” (2003), precum și „Beetlejuice” (1988) și continuarea „Beetlejuice Beetlejuice” (2024).

Cea mai recentă producție în care a jucat a fost serialul „The Studio” (2025), pentru care a primit de asemenea o nominalizare la Emmy.

Catherine O’Hara s-a născut și a crescut în Toronto. L-a cunoscut pe soțul său, scenograful Bo Welch, pe platourile filmului „Beetlejuice” (1988). Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au avut împreună doi fii.

Cauza morții actriței nu este decamdată clară, scrie TMZ.

BBC relatează în schimb, citând un comunicat al Creative Artists Agency, că O’Hara a murit vineri, la locuința sa din Los Angeles, în urma unei boli scurte. Actrița avea 71 de ani.