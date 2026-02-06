Actrița dintr-un serial de referință al Netflix spune că a renunțat complet la cafeină din cauza unei probleme medicale avute după o călătorie

Actrița britanică Claire Foy afirmă că, în pofida programului adesea lung de pe platourile de filmare din cauza căruia a ajuns să bea până la 17 cești de ceai și cafea pe zi, a reușit să renunțe la consumul de cafeină după ce a avut o problemă gastrointestinală de care a suferit mai mulți ani, relatează Gizmodo.

Foy, probabil cel mai cunoscută datorită interpretării tinerei regina Elisabeta a II-a în primele sezoane ale popularului serial Netflix „The Crown, și-a dezvăluit problema medicală într-un interviu acordat podcastului „Table Manners”.

„Cu destul de mulți ani în urmă, am avut paraziți. Dezgustător”, a dezvăluit actrița acum în vârstă de 41 de ani, adăugând că crede că a contractat infecția în timpul unei călătorii în Maroc.

Foy nu a intrat în prea multe detalii despre natura problemelor sale, dar comentariile sale sugerează că a avut simptome frecvent întâlnite în cazul infestărilor cu paraziți ale tractului digestiv, precum modificări inexplicabile ale greutății. „Tot slăbeam și nu știam ce se întâmplă. Ei (n.r. paraziții) circulă în pereche. Așa mi-a spus doctorul – scârbos, absolut respingător”, a continuat ea.

Actrița premiată pentru serialul „The Crown” spune că a preferat să își schimbe dieta

Foy, care a câștigat două Premii Emmy și un Glob de Aur pentru interpretarea rolului reginei britanice, a explicat în noul interviu că nu și-a dorit să suporte stresul unor „antibiotice dure” pentru a-și trata problema, așa că a făcut schimbări ample în alimentația sa.

O parte a acestei schimbări a presupus renunțarea la dragostea ei pentru cafea – lucru deloc ușor, având în vedere că bea în mod regulat cel puțin 15 cești de ceai și 2 cești de cafea pe zi.

Nu există prea multe cercetări despre legătura dintre cafeină și agravarea infecțiilor parazitare, însă cel puțin un studiu a constatat că substanța ar putea chiar să prelungească durata de viață a viermilor în mediul natural. Iar consumul de cafeină pe termen lung pare să afecteze și compoziția microbiomului intestinal – comunitatea de bacterii și alte microorganisme care trăiesc în mod natural în tractul digestiv.

În plus, deși ceaiul poate avea beneficii pentru sănătate, experții recomandă în general consumul a doar două până la patru cești pe zi, nu 15. Iar prea multă cafeină poate crește riscul de probleme cardiovasculare.

Claire Foy cu Premiul Emmy câștigat în 2018 grație interpretării sale din „The Crown”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Claire Foy spune că nu credea că va trăi mai mult de 40 de ani

Foy a explicat că, de asemenea, și-a redus drastic consumul de gluten și zahăr pentru a-și gestiona o altă afecțiune autoimună. „Acesta este marele meu secret, simt că sunt în [emisiunea] The Traitors sau ceva de genul, și le spun tuturor că sunt rudă cu cineva”, a glumit ea.

„De fapt, nu mănânc gluten sau zahăr… decât când ies la cină. Nu are niciun impact asupra mea. Pur și simplu am o afecțiune autoimună, așa că ar trebui să evit orice care ar provoca inflamație suplimentară”, a explicat actrița britanică.

Într-un alt interviu, acordat luna trecută pentru The Sunday Times, Claire Foy spunea că, atunci când era mai tânără, credea că nu va ajunge niciodată să treacă de vârsta de 40 de ani din cauza „numeroaselor probleme medicale” din viața sa.

Actrița britanică a jucat un rol crucial în succesul inițial al „The Crown”, un serial care a ajuns la Netflix după ce a fost refuzat de BBC. Pe lângă popularitatea sa în rândul publicului, serialul britanic avea să câștige de-a lungul celor 6 sezoane ale sale 135 de premii ale industriei cinematografice și de televiziune, inclusiv mai multe premii Emmy, Globuri de Aur și Premii BAFTA.

În 2021, „The Crown” a triumfat la toate cele șapte categorii de dramă la cea de-a 73-a ediție a Premiilor Emmy, devenind primul serial din istorie care a reușit acest lucru. Rolul reginei Elisabeta a II-a fusese însă preluat deja de o altă actriță britanică apreciată, Olivia Colman.