Actrița Florence Pugh afirmă că a trebuit să insiste să poată sări de pe a doua cea mai înaltă clădire din lume pentru noul ei film

Florence Pugh, fotografiată pe covorul roșu al galei din 2024 a Premiilor BAFTA, decernate de industria cinematografică din Marea Britanie, FOTO: James Warren / Imago Stock and People / Profimedia Images

Actrița britanică Florence Pugh a dezvăluit că i-a trimis „în mod obsesiv” emailuri președintelui Marvel Studios, Kevin Feige, cerându-i să nu folosească o dublură pentru o scenă din viitorul film „Thunderbolts”, în care personajul ei, Yelena Belova, sare de pe a doua cea mai înaltă clădire din lume, relatează revista Variety.

Clădirea în cauză este „Merdeka 118”, un zgârie-nori din Kuala Lumpur, Malaysia, care are o înălțime de 678,9 metri, cu aproximativ 149 de metri mai puțin decât mai cunoscutul Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

Pugh, care a jucat recent în filmul Dune: Part Two al regizorului Denis Villeneuve, a declarat într-un nou interviu acordat site-ului Fandango că iubește înălțimile și a vrut să fie ea cea care să sară de pe „Merdeka 118” în timpul filmărilor la următorul ei lungmetraj, Thunderbolts.

„M-am băgat în toate emailurile. Era în scenariu, dar, pe măsură ce ne apropiam tot mai mult de momentul filmării, mi-au spus că nu cred că o să se întâmple pentru că este o nebunie din punct de vedere al asigurărilor și, evident, nu o să mă arunce pe mine de pe a doua cea mai înaltă clădire din lume”, a povestit Pugh. „Și mă gândeam: ‘Ce naiba? Bineînțeles că o să o facem! Trebuie să facem asta’”.

Pugh afirmă că a dormit timp de 3 ore după ce a sărit de pe clădire

„Eram îndrăzneață, trimițându-i emailuri lui Kevin [Feige] și spunându-i că o să fie grozav pentru turneul de promovare” a filmului, a continuat ea. „Trebuie să facem asta! O să avem trei femei care doboară trei recorduri Guinness diferite și facem asta și asta. A trebuit să insist constant și, în cele din urmă, au zis: ‘Bine, dacă vrei să cazi de pe a doua cea mai înaltă clădire, o să găsim o soluție pentru tine’”, a relatat actrița în vârstă de 29 de ani.

Clădirea Merdeka 118 din Kuala Lumpur are o înălțime de 678,9 metri, FOTO: Aleksandr Medvedkov / Dreamstime.com

„Nu am probleme cu înălțimile. De fapt, chiar îmi plac și le savurez, dar asta a fost cu totul altă poveste, complet nebunească. Controlul mental pe care a trebuit să-l am în ziua aceea a fost, la rândul lui, o superputere”, a mai Pugh, care în 2020 a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru interpretarea ei din filmul Little Women.

Actrița a adăugat că săritura de pe a doua cea mai înaltă clădire din lume i-a provocat un asemenea val de adrenalină încât „am adormit trei ore după ce am făcut cascadoria, pentru că mi s-a deconectat creierul”.

Florence Pugh joacă în Thunderbolts alături de actorul român Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, David Harbour, Hannah John-Kamen și Julia Louis-Dreyfus. Filmul se concentrează pe unii dintre anti-eroii Universului Cinematografic Marvel, care sunt forțați să facă echipă într-o misiune periculoasă.

Thunderbolts va avea premiera în cinematografele din România în data de 2 mai, concomitent cu premiera din America de Nord și alte piețe, potrivit Cinemagia.