Actrița Gal Gadot pune eșecul noului film „Albă ca zăpada” pe seama unor motive politice

Actrițele Rachel Zegler și Gal Gadot au anunțat câștigătorul Premiului Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale la gala ce a avut loc în data de 2 martie, FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Images

Actrița israeliană Gal Gadot a declarat că pune pe seama „presiunii asupra celebrităților de a se pronunța împotriva Israelului” eșecul noului film „Albă ca Zăpada” de anul acesta, relatează The Guardian.

Colega sa de platou, Rachel Zegler, și-a arătat sprijinul pentru Palestina în timpul promovării filmului, scriind pe rețeaua de socializare „X”: „Vă iubesc pe toți atât de mult! mulțumesc pentru dragoste și pentru cele 120 de milioane de vizualizări ale trailerului nostru în doar 24 de ore! ce vârtej. sunt prinsă în repetițiile pentru Romeo + Julieta, așa că trebuie să plec. pe curând. și nu uitați niciodată: libertate pentru Palestina.”

La scurt timp după acest mesaj, producătorul Marc Platt a zburat la New York pentru a vorbi cu actrița. Fiul său, Jonah, a numit ulterior gestul acesteia „imatur” și a spus că este vinovat de recenziile slabe ale filmului.

Potrivit relatărilor din presa de la Hollywood, Gadot a început să primească un număr crescut de amenințări cu moartea după mesajul lui Zegler, ceea ce a determinat Disney să sporească măsurile de securitate pentru ea.

Gal Gadot a jucat-o pe regina malefică în film

În timpul unei apariții la emisiunea israeliană „The A Talks” Gadot a declarat acum că „i-a plăcut foarte mult să filmeze” Albă ca Zăpada și că „i-a plăcut chiar și să lucreze cu Rachel Zegler”.

Gadot a spus de asemenea că era „convinsă că acest film va fi un succes uriaș”, dar „apoi a venit 7 octombrie (2023, ziua în care a început războiul dintre Hamas și Israel)” și a existat „o mare presiune” asupra celebrităților de la Hollywood „să se pronunțe împotriva Israelului”.

Actrița a continuat prin a spune că a fost „dezamăgită” că filmul a fost „profund afectat” de această presiune și că „nu a mers bine” la box office din această cauză.

Filmul a fost unul dintre cele mai scumpe din istoria Disney

Filmul, primul lungmetraj Albă ca zăpada live-action realizat vreodată de Disney, fusese deja marcat de controverse, inclusiv de incertitudinea legată de modul în care vor fi reprezentați piticii.

Filmul, al cărui buget de producție a fost estimat la 270 de milioane de dolari, a încasat în cele din urmă aproximativ 205 milioane de dolari la nivel mondial. A fost unul dintre cele mai scumpe filme produse de Disney iar pierderea financiară a fost exacerbată de costurile mari cu promovarea și distribuirea sa.

Gadot a fost instructor de fitness de luptă în IDF, forțele armate israeliene, timp de doi ani, inclusiv în timpul războiului Israel–Liban din 2006.

Vorbind în 2024, Gadot a luat cuvântul la summitul Anti-Defamation League, spunând: „Nu mi-aș fi imaginat niciodată că pe străzile Statelor Unite și în diferite orașe din lume vom vedea oameni care nu condamnă Hamas, ci celebrează, justifică și aclamă un masacru al evreilor”.