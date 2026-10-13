Actrița Selma Blair, reținută de poliție la New York după un incident „violent” la bordul unui avion

Actrița americană Selma Blair, devenită celebră după rolul din „Cruel Intentions”, a fost reținută de poliție duminică seară la New York, după un incident la bordul unui avion în timpul căruia doi membri ai echipajului au fost răniți, relatează France Presse și Reuters.

Actrița în vârstă de 54 de ani a fost reținută după ce însoțitorii de zbor au semnalat prezența unui „pasager violent” la bordul unui avion al companiei Delta Air Lines, care zbura de la Los Angeles la New York, a anunțat luni departamentul de poliție al Autorității Portuare din New York și New Jersey.

Poliția a identificat-o pe Blair, cunoscută pentru rolurile din filmele „Cruel Intentions” și „Hellboy”, ca fiind suspecta în incidentul de duminică seară.

Ea a fost reținută la Aeroportul John F. Kennedy din New York și transportată la un spital pentru evaluare, a precizat poliția într-un comunicat. Doi însoțitori de zbor au raportat leziuni, iar unul dintre ei a fost dus la spital, potrivit comunicatului.

„Delta are o politică de toleranță zero față de comportamentul turbulent sau ilegal, deoarece siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna pe primul loc”, a declarat compania aeriană într-un comunicat luni.

Imagini cu actrița care ieșea de la audierea preliminară în instanță pentru acuzații de agresiune, desfășurată luni în cartierul Queens din New York, au fost publicate de New York Post.

Selma Blair walks out of court after pleading not guilty to two counts of second-degree assault https://t.co/dSnw9qwkkJ https://t.co/sZVGClvdte — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Actrița a fost acuzată și că a lovit cu piciorul un ofițer de poliție implicat în reținerea ei, precum și o asistentă medicală de la spitalul unde a fost dusă ulterior, mai notează Reuters.

Blair a respins acuzațiile și a fost eliberată ulterior pe cauțiune. Un reprezentant al actriței a declarat că aceasta a suferit o urgență medicală în timpul zborului.

„Selma a suferit o urgență medicală care a dus la presupusa conduită”, a spus reprezentantul actriței. „La aterizare, ea a primit îngrijiri medicale imediate și se află în prezent într-o stare stabilă.”

Selma Blair a vorbit public despre lupta sa cu scleroza multiplă. Ea a fost diagnosticată cu această afecțiune autoimună în 2018.