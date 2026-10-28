Acum doar 9 luni, un alt accident cu trenuri de mare viteză a ucis 46 de oameni pe aceeași linie în Spania. Care a fost cauza tragediei de la Adamuz

Accidentul feroviar din ianuarie din Spania a declanșat o dezbatere privind nivelul investițiilor în întreținerea căilor ferate din ultimii ani.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania miercuri, pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul țării, a anunțat operatorul feroviar Adif, accidentul soldându-se cu zeci de morți și sute de răniți

Coliziunea are loc la nouă luni după un accident cu trenuri de mare viteză aparținând acelorași operatori, pe aceeași linie, în urma căruia au murit 46 de persoane.

Accidentul din 18 ianuarie, care s-a produs după ce un tren a deraiat și s-a ciocnit cu un tren care venea din sens opus în apropierea localității Adamuz, din provincia Córdoba, a declanșat o dezbatere privind nivelul investițiilor în întreținerea căilor ferate din ultimii ani, potrivit Reuters.

O linie fisurată

Tragedia din ianuarie s-a produs atunci când un tren care mergea spre Madrid, operat de compania privată Iryo, a deraiat și a intrat pe linia opusă, ciocnindu-se cu un tren care venea din sens opus, operat de compania de stat Renfe.

O analiză preliminară publicată în ianuarie de Comisia de anchetă a accidentelor feroviare din Spania (CIAF) a sugerat că linia era fisurată înainte de deraiere, o concluzie susținută în aprilie de un raport comun preliminar al CIAF și Guardia Civil din aprilie.

Raportul din aprilie a precizat că „datele analizate nu indică nicio anomalie la niciunul dintre cele două trenuri implicate”.

În schimb, analiza a susținut că, în acel moment, trenul Iryo „se deplasa în punctul în care șina exterioară s-a rupt”, ceea ce duce la o concluzie clară: „cauza deraierii și a coliziunii ulterioare este o șină ruptă”.

Fisura fusese detectată cu o zi înainte de tragedie

Investigația Guardian Civil din Córdoba a mai relevat că, cu 22 de ore înainte de accidentul în care și-au pierdut viața 46 de persoane, a fost detectată o scădere bruscă a tensiunii în circuitul de cale ferată, compatibilă cu o fractură a șinei.

Cu toate acestea, nu s-a declanșat nicio alertă, deoarece tensiunea a rămas peste pragul de 0,78 V la care sistemul administratorului de infrastructură Adif înregistrează avertismente. Scăderea înregistrată de 0,5 V a persistat timp de aproape o zi, fapt pe care anchetatorii îl descriu ca fiind extrem de neobișnuit.

Deși s-a înregistrat „o variație electrică compatibilă cu o întrerupere”, sistemul de semnalizare „nu era configurat să declanșeze automat alarma în acest sens din cauza lipsei de fiabilitate”, a spus raportul citat de presa spaniolă.

Garda Civilă a declarat că variația de tensiune înregistrată începând cu seara zilei de 17 ianuarie și până la momentul accidentului „nu este obișnuită”, dar că posibilitatea tehnică de a primi alerte cu privire la aceasta „va trebui clarificată”.

Raportul final nu a fost publicat deocamdată

Raportul a exclus, de asemenea, sabotajul, actele de terorism și neglijența din partea mecanicilor de locomotivă.

Între timp, guvernul regional al Andaluziei a spus că evaluează eventualele măsuri legale, în timp ce Ministerul Transporturilor a deschis propria anchetă pentru a stabili de ce fractura liniei nu a declanșat o alertă, potrivit Euronews.

Guvernul spaniol a anunțat în ianuarie că va acorda despăgubiri în valoare de 20 de milioane de euro familiilor victimelor accidentului de la Adamuz, în urma căruia 150 de persoane au fost rănite.

În iulie, presa spaniolă a relatat că raportul final pe tema accidentului nu este încă gata și ar mai putea avea nevoie de aproximativ un an de muncă.