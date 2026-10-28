Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Cel puțin 39 de morți, potrivit primelor informații

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, ceea ce a dus la suspendarea traficului pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul țării, a anunțat miercuri operatorul feroviar Adif, potrivit Reuters.

Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața în accidentul feroviar de miercuri dimineață potrivit surselor guvernamentale citate de presa spaniolă.

„Ar putea fi mai grav decât la Adamuz”, au declarat surse El Pais, făcând referire la accidentul din ianuarie, când 46 de oameni au murit și aproape 300 au fost răniți.

„Traficul pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendat în urma unei coliziuni între două trenuri”, a afirmat compania într-un mesaj publicat pe X.

Ziarul spaniol El Pais a citat martori care au descris numeroși răniți și sosirea echipajelor medicale de urgență la fața locului.

Două dintre vagoanele implicate au deraiat și au căzut de pe șine.

🚨 SPAIN: Two passenger trains have collided in Toledo, and two carriages have fallen down an embankment. Reports of many people injured; Cabinet members are suspending official activities. It’s not looking good. (Photo via @el_pais) https://t.co/3L4IMQmPZd — Adrian Bono (@AdrianBono) October 28, 2026

Potrivit El Pais, accidentul a avut loc puțin după ora locală 9:00 (10:00 în România), între localitățile Los Yebenes și Urda, din provincia Toledo.

Accidentul a implicat un tren de mare viteză Renfe AVE care plecase din Madrid cu destinația Sevilla și un tren Iryo care circula în direcția opusă.

Trenul Renfe implicat în accident oprise și încetinise cu câteva minute înainte din cauza unei probleme de trafic pe linie.