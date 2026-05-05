DOCUMENT. PNL a decis, în unanimitate, să intre în opoziție după moțiunea care a demis guvernul: „PSD e responsabil pentru agravarea crizei politice. Trebuie să-și asume guvernarea”

Conducerea PNL a decis, marți seară, ca partidul să intre în opoziție, liberalii adoptând o rezoluție prin care au spus că PSD trebuie să-și asume guvernarea, fiind partidul care a provocat căderea guvernului Bolojan.

Liberalii au intrat în ședință azi, de la ora 17.00, la scurt timp după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură PSD-AUR, care a demis Guvernul Bolojan.

După o sedință care a durat peste 5 ore, Ilie Bolojan și alți lideri PNL au ieșit la declarații și au anunțat că partidul a decis, în unanimitate, să intre în opoziție. Potrivit surselor HotNews, votul pentru intrarea în opoziție a fost adoptat în unanimitate cu 50 de voturi, însă patru liberali nu au votat.

În spatele lui Bolojan au stat toți cei care au participat la ședință, mai puțin Catalin Predoiu, care a plecat înaintea declarațiilor de presă, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma și Toma Petcu. Toți se opun intrării în opoziție și nu exclud reluarea negocierilor cu PSD.

„A fost o dezbatere lungă, cu discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem pentru România și pentru cetățenii țării. PNL confirmă că este un partid cu demnitate, care va construi un pol de modenrizare, la o Românie modernă, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre”, a spus președintele PNL Ilie Bolojan, după care l-a lăsat pe prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu să citească decizia adoptată de conducerea partidului.

Prezentăm mai jos, textul integral al deciziei adoptate de PNL:

„Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin care s-a creat, de facto, o nouă majoritate parlamentară, Partidul Național Liberal (PNL), în acord cu deciziile statutare adoptate anterior ca răspuns la criza politică declanșată de PSD, adoptă prezenta decizie:

Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

susținerea programului de relansare economică;

Programul SAFE;

procesul de aderare la OECD;

menținerea echilibrelor bugetare.

Conducerea Biroului Politic Central s-a reunit la ora 17.00, într-o ședință la Palatul Parlamentului. La întâlnire participă și liderii PNL din teritoriu.

La puțin timp după începutul ședinței, liberalii au și votat pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD. 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut, potrivit surselor HotNews.