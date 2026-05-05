Guvernul Bolojan a fost demis. Moțiunea PSD – AUR a trecut, potrivit informațiilor HotNews

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, potrivit surselor HotNews, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament. La renumărare a ieșit același scor de 281 voturi „pentru”, au spus sursele citate, care au precizat că au fost 4 voturi „împotrivă” și două anulate.

Aprobarea moțiunii nu a fost anunțată oficial încă.

Moțiunea PSD-AUR intitulată „Stop planului Bolojan” fusese semnată de 254 de parlamentari din totalul de 464. Ca să treacă erau nevoie de 233 de voturi „pentru” din partea deputaților și senatorilor.

Scorul de 281 de voturi pentru îl egalează pe cel din 2021 când a fost dărâmat Guvernul Cîțu, cel mai mare vot împotriva unui Guvern de până acum.

Chiar dacă Executivul Bolojan a picat, acesta va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze Guvernul.

Ce urmează după ce a trecut moțiunea

Potrivit surselor HotNews, atât președintele Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu vor să păstreze coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD și, practic, mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, a susținut că social-democrații exclud o guvernare alături de AUR.

PNL și USR au adoptat deja câte două rezoluții interne prin care transmit clar că dacă PSD va dărâma Guvernul, nu va mai exista cale de reconciliere și nu vor mai face parte din coaliții alături de partidul condus de Grindeanu.

Cel puțin la nivel de conducere, atât liberalii, cât și USR au afirmat că nu exclud intrarea în opoziție.

Ilie Bolojan a transmis în ședința de luni a grupului deputaților liberali că „opoziția a făcut mereu bine PNL”, a declarat Gabriel Andronache, în timp de Dominic Fritz a explicat că USR nu se ferește de un guvern minoritar și că nu îi e teamă nici de anticipate, nici de opoziție.

După votul moțiunii vor avea loc ședințe la fiecare dintre partide. Cea de la PNL e programată marți, pentru ora 17:00, iar ordinea de zi va fi stabilită după votul din plen, în timp ce PSD și USR nu au pus la punct toate detaliile.

Ședințele vin în pregătirea următoarei etape – consultările de la Cotroceni. Odată cu căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări, pentru a găsi o majoritate și pentru a afla ce își dorește fiecare formațiune. Apoi, președintele va desemna un nou premier.