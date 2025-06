Acuzat de agresiune sexuală, scriitorul Vasile Ernu își cere scuze, dar nu femeii care spune că a fost sărutată fără consimțământ: „Sunt conștient că au fost alte ocazii în care am încălcat nu doar niște reguli, ci am încălcat unele limite personale”

După ce o cercetoare l-a acuzat pe scriitor că în urmă cu 6-7 ani, într-o seară în care nu mai era în stare să ofere “consimțământ”, bărbatul a „început să mă sărute, să insiste”, Ernu vine cu un răspuns. Acesta nu recunoaște abuzul față de aceasta. „Pentru ce nu am făcut, nu am de ce să am regrete”. Ernu recunoaște însă că a încălcat regulile în alte cazuri.

„Zilele trecute a apărut o postare Facebook preluată de multă lume în care sunt bănuit de abuz. Uluirea a fost mare, la fel impactul, așa că mi-am luat câteva zile să reflectez. În spiritul adevărului și al datoriei vin cu un răspuns. Încep prin a spune că acest mesaj nu este o replică menită să genereze alte replici. Rămân ferm împotriva oricărei forme de justiție mediatică de tipul „tribunalul poporului”. Asta nu ar face decât să ne arunce în mecanismul de promovare a urii, a violenței și a unei imense ipocrizii. Șapte ani e o perioadă lungă pentru astfel de acuzații, dar asta nu schimbă retroactiv faptele și nu șterge nicio responsabilitate”, scrie într-o postare pe Facebook, scriitorul Vasile Ernu, 54 de ani, autor al unor volum de succes precum „Născut în URSS” sau „Sălbaticii copii dingo. Cartea adolescenței” și colaborator până recent la ziarul Libertatea și la alte publicații.

În postarea intitulată „Spovedanie pe timp de criză” și publicată sâmbătă, Ernu spune că o cunoaște bine pe autoarea acuzației inițiale și că se declară nevinovat. Mai mult, Ernu reproșează la rându-i tăcerea de până acum a acesteia.

„Aș vrea să lămuresc întâi acuzațiile care mi se aduc: eu și autoarea postării ne cunoaștem de mulți ani, am făcut parte din aceleași cercuri, ne-am văzut pe la diverse reuniuni, la petreceri, am discutat. Din acest motiv, în toată această perioadă de șapte ani, nu am fugit, nu m-am ascuns, nu am evitat nicio interacțiune, pentru că nu aveam de ce. Cred că pentru oricine ar fi un șoc să descopere că un episod între doi adulți care se cunosc bine se transformă într-o poveste de abuz după șapte ani. De ce acum? De ce e nevoie să apelăm la „justiția de Facebook”? Chiar nu cunosc cauza.Dacă ar fi o zonă a justiției aş pleda nevinovat, firește. Dar nu în sensul că fug de responsabilitate sau ascund vina. Vin dintr-o profundă cultură religioasă a vinovăției, căinței şi iertării. Le cred fundamentale. Pentru ce nu am făcut, nu am de ce să am regrete”, scrie Ernu.

Își cere scuze pentru alte situații

Scriitorul și publicistul spune însă că au fost alte ocazii în care a depășit limita. Mai ales că acuza cercetătoarei din postarea devenită virală nu era singura. Și alte voci au reproșat zilele trecute același timp de comportament. Iar fondatoarea site-ului de educație sexuală “Sexul vs barza” Adriana Radu afirma, în trecut, într-un interviu cu jurnalistul Dragoș Pătraru: “Știu de la colegele mele că Vasile Ernu „pipăie slinos fete la petreceri”.

„Cer însă iertare pentru orice gest cu care, atunci sau acum, am rănit pe cineva. Sunt conștient că au fost alte ocazii în care am încălcat nu doar niște reguli, ci am încălcat unele limite personale. Pentru fiecare dintre aceste greșeli îmi pare rău și vă asigur că sunt aici să răspund fiecărei persoane căreia i-am greșit, personal. Prefer o discuție onestă față în față atunci când cineva consideră că greșesc și îmi voi cere iertare sau voi face tot ce depinde de mine să îndrept greșeala făcută cu voie sau fără voie”, scrie acesta.

Ce îl acuzase cercetătoarea într-o postare pe Facebook în care nu-i dădea numele, dar oferea indicii

„Acum 6-7 ani eram într-un loc foarte întunecat. Și în întunericul ăla, am căutat consolare în vicii. Uneori prea mult. În perioada aia, un om care se pretindea tovarăș, stângist, intelectual preocupat de marginali… De ziua mea, la barul lui, chiar eu i-am luat apărarea pentru că mi-a dat locul să-mi fac petrecerea. În seara aia a atins prietenele mele, iar eu, ca o proastă, am zis să-l lăsăm în pace, că „e beat”. Într-o altă seară, nu mai eram în stare să ofer consimțământ. A început să mă sărute, să insiste. În altele, persoane de față l-au luat efectiv de pe mine, pentru că tot trăgea de mine să merg la el acasă. În altele i-am plătit taxiul, doar ca să plece. Dar într-o dimineață m-am trezit în apartamentul lui. Nu știam cum ajunsesem acolo. Nu știam cum să plec. Am ieșit pe ușă repede, iar o vecină m-a salutat cu un zâmbet larg, crezând că sunt soția. A fost cel mai jos punct din viața mea. Regret tot. Dar uneori e greu să regreți ceva ce nici măcar nu-ți amintești”, scrie aceasta.

„Am citit destule povești încât să știu că nu e vina mea”

Femeia și-a continuat mărturia: „Am citit destule povești încât să știu că nu e vina mea. Și totuși, după episodul ăla, el n-a dispărut. A revenit de mai multe ori. În cele din urmă am ieșit din cercul de prieteni din jurul lui. Dar apoi am auzit, la TV, într-o emisiune, cum se vorbea despre cum abuzează femei. Dragoș Pătraru n-a zis nimic când Adriana Radu l-a acuzat că aduce abuzatori în emisiune. Le sărută și le atinge fără consimțământ. Atunci am știut că nu eram singura.

O altă prietenă a povestit într-un grup că a pățit și ea ceva asemănător. Când au început să iasă lucruri la suprafață, el mi-a scris. Voia să știe dacă eu am spus ceva. Mesajul era clar: nu voia să repare, voia să se asigure că tac. În 2019 mi-a scris că „a dus o tipă cu taxiul și s-a dat la ea” și că acum ar fi „pe lista neagră a feministelor”. Sigur că nu eram eu, că eu i-am plătit taxiurile să scap de el. Că nu-și amintește, dar că „nu e sfânt, nici abuziv”, și că are nopți nedormite. N-a întrebat nicio secundă ce simt eu. Doar dacă „trebuie să aducă scuze””, mai spunea aceasta.