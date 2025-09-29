Acuzații „cinice”. Maria Zaharova reacționează după rezultatul alegerilor din Republica Moldova

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, în timpul unei conferințe de presă organizate în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, SUA, pe 27 septembrie 2025. FOTO: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Moscova a negat luni acuzațiile potrivit cărora a încercat să se implice în alegerile parlamentare din Republica Moldova desfășurate în ziua precedentă, după ce partidul proeuropean condus de președinta Maia Sandu și aflat la putere a obținut o majoritate decisivă, scrie France Presse.

„Autoritățile țării au acuzat (în mod) cinic Rusia, și nu Uniunea Europeană, de amestec în procesele politice din Moldova, alimentând insinuări despre o «amenințare rusă» inexistentă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, într-un comunicat.

Mesajul lui Zelenski

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a „eșuat în destabilizarea Moldovei”, la o zi după victoria taberei proeuropene în alegerile parlamentare din țară vecină.

„Rusia nu a reușit să destabilizeze Moldova, chiar și după ce a cheltuit resurse enorme”, a spus liderul de la Kiev într-un discurs video, în cadrul forumului de securitate de la Varșovia.

„Influența subversivă a Rusiei nu se va extinde mai departe în Europa”, a adăugat Zelenski.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X și citat de Agerpres.

Partidul proeuropean aflat la putere la Chișinău (PAS) s-a desprins confortabil în fața rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o ușurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influență a Moscovei, a comentat luni agenția de presă Reuters despre alegerile legislative de duminică din Republica Moldova.

Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând mai bine de jumătate din voturile exprimate.

Conform rezultatelor anunțate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanță de PAS, cu 24,17%.

Pe poziția a treia s-a clasat Blocul Electoral „Alternativa” al primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a obținut 7,96% din voturi.

Renato Usatâi, fostul primar al orașului Bălți, a intrat în parlament cu formațiunea lui „Partidul Nostru” – 6,2%. Ultimul partid care a depășit pragul electoral este Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc (5,62%).