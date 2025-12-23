Acuzații de cenzură, după ce un reportaj CBS despre migranții expulzați din SUA a fost „amânat” în ultimul moment / Cum a ajuns materialul să fie totuși difuzat

Un reportaj din emisiunea „60 Minutes”, care evidențiază condițiile dure cu care se confruntă migranții deportați din SUA într-o închisoare din El Salvador, a fost difuzat luni în Canada și a fost distribuit pe rețelele sociale, după ce CBS News a retras segmentul de la difuzare în ultimul moment, scriu NBC, CNN și Forbes.

Un reportaj planificat pentru emisiunea „60 Minutes” a televiziunii americane CBS a fost amânat în ultimul moment de redactora-șefă a CBS News, Bari Weiss, dar materialul a fost în cele din urmă difuzat în Canada, de o televiziune afiliată.

CBS News a anunțat că va retrage un reportaj din emisiunea „60 Minutes”, despre migranții expulzați de administrația Trump într-o „mega-închisoare” de maximă siguranță din El Salvador – CECOT, cu doar câteva ore înainte de difuzarea programată duminică.

Un oficial al postului TV a declarat duminică că segmentul va fi difuzat la o dată ulterioară, o mișcare neobișnuită ce a atras critici din partea corespondentei care a realizat reportajul.

Explicațiile venite de la șefia redacției

„Nedifuzarea materialelor care nu sunt gata din diverse motive – fie că le lipsește contextul necesar, fie că nu conțin opinii critice – este o practică obișnuită în toate redacțiile. Aștept cu nerăbdare să difuzez acest material important când va fi gata”, a spus Bari Weiss.

Potrivit NBC, Weiss a abordat subiectul în redacția CBS luni, spunând, printre altele, că materialul nu conținea suficiente informații noi.

În același timp, persoane apropiate de Weiss au susținut că reportajul era dezechilibrat, deoarece nu includea interviuri cu oficialii administrației Trump.

„Publicul știe că venezuelenii au fost supuși unui tratament îngrozitor în această închisoare. Pentru a difuza un reportaj pe această temă două luni mai târziu, trebuie să facem mai mult. Și aici vorbim despre „60 Minutes”. Trebuie să reușim să îi înregistrăm pe principalii responsabili și să îi filmăm”, a adăugat ea, potrivit unei transcrieri a declarațiilor sale împărtășite cu NBC News.

Corespodenta „60 minutes” vede o decizie politică

Corespodenta „60 minutes” care a realizat reportajul, Sharyn Alfonsi, a acuzat rețeaua că a retras segmentul din motive „politice”, potrivit unei note private trimise colegilor de la CBS, obținută de NBC News.

„Reportajul nostru a fost vizionat de cinci ori și aprobat atât de avocații CBS, cât și de departamentul de Standarde și Practici”, a scris Alfonsi în notă.

„Este corect din punct de vedere factual. În opinia mea, retragerea lui acum, după ce a fost supus tuturor verificărilor interne riguroase, nu este o decizie editorială, ci una politică”, a spus ea în notă.

Alfonsi a spus că echipa sa a solicitat comentarii de la Casa Albă, Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă.

„Dacă refuzul administrației de a participa devine un motiv valabil pentru a retrage un reportaj, le-am dat efectiv un „buton de oprire” pentru orice reportaj pe care îl consideră incomod”, a spus ea.

Cum a ajuns reportajul să fie difuzat în Canada

În cele din urmă, reportajul a ajuns la un public internațional.

Luni, unii telespectatori canadieni au observat că episodul planificat pentru „60 Minutes” a fost publicat pe o platformă de streaming deținută de Global TV, rețeaua care deține drepturile pentru „60 Minutes” în Canada.

Mai mulți telespectatori canadieni au distribuit clipuri și rezumate ale reportajului pe rețelele sociale, iar în câteva ore, clipurile au devenit virale pe platforme precum Reddit și Bluesky.

„Uitați-vă repede”, a scris unul dintre telespectatorii canadieni pe Bluesky, anticipând că CBS va încerca să retragă videoclipurile de pe internet.

Here’s the full 60 Minutes segment on CECOT that Bari Weiss and CBS censored.#BoycottCBS pic.twitter.com/lrZF4I7rOD — @Ima 🇺🇸💙🔬🔭 (@imatweet25) December 23, 2025

Potrivit CNN, reportajul lui Alfonsi a fost elaborat în câteva săptămâni. Weiss l-a vizionat pentru prima dată joi seară. Reportajul a fost apoi finalizat vineri și a fost anunțat într-un comunicat de presă în aceeași zi.

Sâmbătă dimineața, Weiss a început să se răzgândească în privința reportajului și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la conținutul acestuia, inclusiv lipsa răspunsurilor din partea oficialilor relevanți ai administrației Trump.

Însă rețelele precum CBS transmit uneori programele înregistrate în avans către afiliați precum Global TV. Se pare că asta s-a întâmplat și în acest caz: versiunea de vineri a episodului „60 Minutes” este cea care a fost difuzată telespectatorilor canadieni.

„Patru luni de iad” – mărturiile migranților expulzați

Segmentul a început cu o serie de imagini cu venezuelenii expulzați din SUA care ajungeau în El Salvador, înainte de a fi încătușați și duși în celebra închisoare de maximă siguranță CECOT, unde, potrivit propriilor declarații, „au îndurat patru luni de iad”.

Reportajul a prezentat un interviu cu Luis Munoz Pinto, un student din Venezuela care a solicitat azil în SUA și a fost deportat la CECOT în timp ce aștepta o decizie.

„Patru gardieni m-au prins și m-au bătut până am sângerat, până la agonie. Ne-au lovit cu fețele de perete, iar atunci mi-au rupt unul dintre dinți”, a spus el.

Despre condițiile din închisoare, Pinto a spus: „Era sânge peste tot, țipete, oameni care plângeau, oameni care nu mai puteau suporta și urinau și vomitau pe ei înșiși”.

Alfonsi a intervievat și un reprezentant al Human Rights Watch, care a publicat în noiembrie un raport de 81 de pagini despre abuzurile din închisoare.

Într-un clip, Sharyn Alfonsi a spus că prizonierii au fost „încătușați (și) purtați în fața camerelor de filmat”.

Administrația Trump a trimis aproximativ 250 de bărbați venezueleni la CECOT în martie și i-a acuzat că sunt membri ai bandei Tren de Aragua. Mulți dintre bărbați și unele dintre familiile și avocații lor au negat acuzația.

Critici din partea democraților

După ce fragmente din reportaj au apărut pe rețelele sociale, mai mulți politicieni democrați le-au distribuit, criticând în același timp CBS și administrația președintelui Donald Trump.

„Iată segmentul din 60 Minutes pe care CBS a refuzat brusc să-l difuzeze – după ce Trump a criticat emisiunea. Acordați câteva minute pentru a viziona ceea ce nu au vrut să vedeți. Această poveste trebuie spusă”, a scris într-o postare pe X, senatoarea Elizabeth Warren.

Într-o altă postare, ea a sugerat că în spatele deciziei a a retrage reportajul se află corupția.

Paramount-owned CBS abruptly canceled a story exposing the Trump administration's brutal deportations.



The reporter called it a "political decision."



Paramount needs Trump’s backing to buy Warner Bros. — including CNN.



Is that just a coincidence?



This looks like corruption. — Elizabeth Warren (@SenWarren) December 22, 2025

Reprezentantul democrat Seth Moulton, a încărcat o versiune a clipului pe site-ul său de campanie și a scris și el un mesaj critic.

„Administrația Trump se străduiește să cenzureze orice imagini din segmentul „60 Minutes” din 21 decembrie 2025 despre condițiile brutale ale CECOT din El Salvador, de când a fost difuzat în Canada”, a spus el, citat de Forbes.

Senatorul democrat Brian Schatz a chestionat și el decizia CBS de a retrage segmentul.

„Casa Albă a sunat la CBS și, dacă da, ce au spus? A existat vreo comunicare prin intermediari și, dacă da, ce s-a spus? Au fost implicați avocați? Oamenii care urmăreau fuziunea știau sau au avut un cuvânt de spus? Cine a participat la luarea deciziei?”, a întrebat el.

Schimbare de conducere la CBS

Criticile la adresa CBS News vin la doar câteva luni după ce compania-mamă a rețelei, Paramount, a fost achiziționată de Skydance Media, compania condusă de omul de afaceri David Ellison.

Tatăl șefului Skydance Paramount este Larry Ellison, a treia cea mai bogată persoană din lume, care a construit relații strânse cu administrația Trump.

Senatorul Bernie Sanders a făcut imediat o legătură între achiziția CBS și decizia conducerii privind retragerea reportajului.

„Asta se întâmplă când un aliat al lui Trump – unul dintre cei mai bogați oameni din lume – cumpără CBS. Sharyn Alfonsi are dreptate: presa nu poate fi stenografa statului. Democrația are nevoie de o presă liberă care să tragă la răspundere puterea – nu de miliardari care o reduc la tăcere”, a spus Sanders.

This is what happens when a Trump ally — one of the wealthiest people in the world — buys CBS.



Sharyn Alfonsi is right: the media cannot be a stenographer for the state.



Democracy requires a free press that holds power accountable — not billionaires who silence it. https://t.co/C0M5GFZSTR — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 22, 2025

Trump a dat în judecată anul trecut Paramount, acuzând emisiunea „60 Minutes” că a editat în mod înșelător un interviu cu vicepreședinta de atunci, Kamala Harris. CBS a negat acuzația. Paramount a ajuns însă la o înțelegere cu Trump în procesul intentat de acesta, plătindu-i 16 milioane de dolari.

Criticii au acuzat Paramount că a cedat în fața lui Trump, doar pentru ca achiziția să primească undă verde de la autoritățile de reglementare.

David Ellison, directorul Skydance, a încercat să remodeleze segmentul de știri, numind-o pe Weiss – o jurnalistă fără experiență în televiziune și o critică a mass-mediei tradiționale – în funcția de redactoră-șefă, după ce a achiziționat publicația ei de știri și opinii, „The Free Press”.

În încercarea de a obține aprobarea federală pentru fuziunea cu Paramount, Skydance s-a angajat să adopte „puncte de vedere diverse” și să reprezinte „perspectivele ideologice variate ale telespectatorilor americani”.

De asemenea, s-a angajat să elimine inițiativele privind diversitatea, echitatea și incluziunea și să instaureze un ombudsman la CBS News.

Separat, Ellison a făcut o ofertă ostilă pentru achiziționarea gigantului media Warner Bros. Discovery, care deține CNN. Warner Bros. Discovery a acceptat deja o ofertă din partea Netflix într-o tranzacție evaluată la 82,7 miliarde de dolari.

Oricare dintre aceste oferte va avea nevoie de avizul autorităților de reglementare.

Trump a lăudat, dar a și criticat noua conducere

În timpul unui interviu acordat emisiunii „60 Minutes” în noiembrie, Trump s-a lăudat cu procesul câștigat împotriva CBS.

De asemenea, el a lăudat-o și pe Weiss în timpul interviului, fără a o numi, spunând: „Sincer, cred că aveți o nouă lideră extraordinară, tânăra care conduce întreaga voastră întreprindere este minunată, din câte știu. Nu o cunosc, dar am auzit că este o persoană minunată”.

La începutul acestei luni, însă, Trump i-a criticat dur pe noii proprietari ai rețelei într-o postare pe Truth Social, după ce „60 Minutes” a difuzat un interviu cu reprezentanta Marjorie Taylor Greene, republicană din Georgia, o fostă aliată care a devenit critică a președintelui.

Pe lângă atacul la adresa lui Greene, Trump a spus că adevărata lui problemă cu interviul era „faptul că noii proprietari ai 60 Minutes, Paramount, ar permite difuzarea unui astfel de program”, înainte de a adăuga: „NU SUNT MAI BUNI DECÂT VECHIUL PROPRIETAR”.

Trump a afirmat apoi că „60 Minutes a devenit de fapt MAI REA!” de când Skydance a cumpărat Paramount, compania-mamă a CBS.