Ce am aflat despre Melania Trump din documentarul care a costat 75 de milioane de dolari 

Credeam că o să fiu singur în sală, vineri după-amiază, la prima proiecție de la AFI Cotroceni a documentarului „Melania”, despre Prima Doamnă a Statelor Unite. Totuși, am fost chiar mai mult de zece spectatori. Deși nu i-am întrebat, sunt sigur totuși că au avut alte așteptări de la o producție care a costat 75 de milioane de dolari. Dar există și câteva lucruri pozitive în acest film.

Când citești că Amazon, compania miliardarului american Jeff Bezos, a investit 75 de milioane de dolari într-un film despre Prima Doamnă a Statelor Unite, te aștepți să afli din el cât mai multe informații despre drumul către Casa Albă a Melanijei Knavs, un top model ambițios din Slovenia, care la un moment dat a cunoscut un mogul imobiliar din New York. Dar filmul nu este despre asta.

E adevărat că unul dintre personajele care apar cel mai des în documentar este Herve Pierre, stilistul și creatorul de modă al Melaniei Trump. La un moment dat, în timp ce-i aranjează gulerul bluzei pe care o va purta la inaugurarea de la Casa Albă, care este, ba prea strâmt, ba prea larg, Herve ne mărturisește, vizibil emoționat, că „astăzi se împlinesc exact 8 ani de când o cunoaște pe Melania”.

„Se vede că este un fost model, vorbim aceeași limbă”, ne spune stilistul francez despre clienta sa, deși apoi îl vedem că are mari dificultăți, împreună cu echipa sa, să înțeleagă ce trebuie să facă cu bluza respectivă, astfel încât să o mulțumească pe Prima Doamnă.

Chiar aș putea spune că Herve apare în „Melania” mai des decât Donald Trump și, probabil, la fel de des ca Barron, fiul cel mic al președintelui american.

„O călătorie” de doar 20 de zile

„Vreau să le arăt americanilor călătoria mea”, spune Melania Trump, acum în vârstă de 55 de ani, chiar la începutul documentarului. De fapt, e vorba doar despre 20 de zile din viața ei, dinaintea inaugurării celui de-al doilea mandat de la Casa Albă.

În afară de pregătirea ținutelor pentru evenimentele acelor zile, când o bună parte a planetei a stat cu ochii pe ceea ce s-a întâmplat la Washington, Melania vorbește și despre proiectele sale caritabile.

O vedem discutând cu regina Rania a Iordaniei sau, de la distanță, cu Brigitte Macron, despre „Be Best”, un program despre combaterea cyberbullyingului pentru copii, pe care-l susține. „Ca Primă Doamnă, copiii vor rămâne totdeauna prioritatea mea”, spune Melania Trump.

O mai vedem, de asemenea, împreună cu soția lui Keith Siegel, unul dintre israelienii răpiți de Hamas pe 7 octombrie 2023.

Senzația pe care o transmite este că vrea să bifeze cât mai multe drame: trece de la copiii planetei care nu au acces la educație, la ostaticii ținuți în Gaza. Sau la incendiile din Los Angeles, pe care le urmărește la televizor în timp ce compătimește familiile rămase fără case.

Prea puțină empatie

Totuși, filmul este unul rece, pentru că replicile Melaniei nu transmit empatie, deși și-ar dori acest lucru. De pildă, în timpul întâlnirii cu Aviva, soția israelianului răpit, tot ce poate să-i spună Prima Doamnă unei femei îndurerate, care se teme pentru viața soțului ei, este: „porți un tricou cu poza lui” și „soțul meu va ajunge în curând la Casa Albă, iar eliberarea ostaticilor este una dintre prioritățile sale”.

La sfârșitul filmului, este menționat faptul că Melania Trump ar fi jucat un rol cheie în eliberarea lui Keith Siegel, la 12 zile după învestitură”. Nu am găsit însă un raport oficial care să confirme, totuși, această realizare.

Implicată și în proiecte foarte utile

Dar mai aflăm și alte lucruri. De exemplu că Melania Trump a promovat legea „Take It Down”, care incriminează postarea de imagini intime, reale sau generate de Inteligența Artificială. În mod simbolic, semnătura sa se află, alături de cea a lui Donald Trump, pe actul normativ respectiv, ceea ce reprezintă o premieră pentru o Primă Doamnă, scrie BBC.

Un alt lucru este implicarea ei în programul Alpha, care presupune folosirea AI în educația americană.

Este foarte greu să găsești urme de emoție în acest documentar. Poate doar atunci când Melania Trump vorbește despre moartea mamei sale, survenită cu un an în urmă. Dar o face în mod ciudat, în timp ce o vedem participând la alte funeralii, cele ale fostului președinte american Jimmy Carter, decedat pe 29 decembrie 2024.

Merge apoi să se roage la catedrala St. Patrick din New York, rezervată doar pentru ea, dar uită la ieșire să-i salute pe oamenii adunați în fața bisericii care o aclamau.

Până la urmă despre ce este „Melania”?

Pe ce anume a dat totuși 75 de milioane de dolari regizorul Brett Ratner? Suma este doar cu puțin mai mică decât cea cheltuită pentru Oceans, cel mai scump documentar produs vreodată, care explorează speciile marine din toate oceanele planetei și a avut nevoie de patru ani de filmări.

Totuși nu ar trebui să fim meschini: pentru miliardari ca Bezos sau Musk, pe care-i vedem în documentar în timp ce socializează cu familia prezidențială la lumina lumânărilor, 75 de milioane de dolari nu reprezintă decât mărunțiș.

Unele voci de la Hollywood descriu proiectul ca fiind un fel de „mită” plătită de fondatorul Amazon familiei prezidențiale pentru a-i câștiga bunăvoința.

„Eu cred că familia Trump este suficient de bogată și de prosperă. A fost vorba despre a-mi oferi mie posibilitatea de a angaja cea mai bună echipă din lume, de a avea nu doar cea mai bună coloană sonoră, semnată de cel mai bun compozitor. Melania a avut o singură preocupare: realizarea unui film excelent pentru public”, a explicat regizorul.

Aici nu ar trebui nici noi să fim naivi. Documentarul „Melania” apare într-un context foarte încordat în SUA, în care popularitatea președintelui Trump este în scădere abruptă. Prima Doamnă încearcă să-și prezinte familia într-o lumină umană, emoțională, iar fiul său Barron, de 19 ani, joacă un rol important în această piesă. Chiar dacă nu cred că l-am auzit scoțând vreun cuvânt.

„Este un tânăr foarte încrezător și foarte înalt”, aflăm despre Barron.

Am căutat să văd ce scrie Fox News despre „Melania”. Instituția media, care este una favorabilă președintelui SUA, pune accentul pe rolul lui Barron Trump, în realegerea tatălui său pentru al doilea mandat la Casa Albă.

„A fost foarte implicat. I-a dat toate ideile, cu cine trebuie să vorbească, cu toți acești youtuberi și realizatori de podcasturi. A fost o minte inteligentă în spatele întregii campanii”, explică Melania Trump.

Dar și rolul său este important și vrea să sublinieze acest lucru. De exemplu, chiar și schimbare a unui cuvânt din discursul lui Trump, din prima zi la Casa Albă, este un moment suficient de important pentru Melania pentru a fi subliniat în documentar.

În timp ce mă uitam la film, mi-a venit în minte personajul principal din cartea „Împărăteasa Orhidee”, scrisă de chinezoaica Anchee Min. Cartea este despre Dowager Cixi, o femeie emblematică din istoria Chinei, de la sfârșitul secolului 19.

La 16 ani, Cxi ajunge în Orașul Interzis, ca una dintre nenumăratele soții ale împăratului Xianfeng. Tânăra fragilă, care-și ocupă timpul cu alegerea rochiilor, aranjarea grădinilor și redecorarea pavilioanelor din Orașul Interzis, așteptând totodată să fie băgată în seamă de Împărat, se transformă într-o luptătoare cu unicul scop de a-și impune propriul fiu pe tron, după moartea împăratului. Își va înfrânge toți dușmanii și va ajunge să conducă de facto China, prin intermediul fiului său, timp de 47 de ani.

Nu știu ce planuri are Melania Trump cu Barron. Dar îndrăznesc să spun că aproape nimic nu poate fi exclus în aceste timpuri. Pentru că tot Melania Trump ne spune, în filmul despre ea, că vrea „să schimbe normele”, „să reinventeze rolul Primei Doamne” și, de asemenea, că se gândește „cum ar putea să-și facă legistalatorii treaba mai bine”.

