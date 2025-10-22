Un scandal de spionaj care vizează Ungaria pune sub presiune Comisia Europeană

Comisia Europeană se confruntă cu o criză tot mai serioasă de încredere, în contextul în care deputații europeni cer explicații cu privire la ceea ce știa executivul UE despre o presupusă rețea de spionaj maghiară care opera din ambasada țării la Bruxelles, scrie Politico.

Eurodeputații vor chestiona Comisia miercuri cu privire la acuzațiile potrivit cărora ofițeri de informații ai guvernului Viktor Orbán au încercat să recruteze funcționari UE ca spioni între 2012 și 2018.

Funcționarii maghiari care lucrează în instituțiile UE au spus pentru Politico că rețeaua era de fapt un secret bine cunoscut în capitala belgiană.

Presupusul act de spionaj ridică semne de întrebare, deoarece Olivér Várhelyi, actualul comisar european al Ungariei, este cel care a condus ambasada în ultimii ani în care se presupune că ar fi avut loc spionajul.

Mai mulți oficiali au spus că președinta Comisiei Ursula von der Leyen a pus presiune pe europarlamentari în 2024 pentru a-l accepta pe Várhelyi în echipă, în ciuda îndoielilor față de acesta și guvernul de la Budapesta.

Acuzațiile de spionaj, investigate de Comisia Europeană

Comisia a confirmat că investighează acuzațiile de spionaj la nivel intern. Serviciile de informații belgiene vor coopera cu ancheta Comisiei, potrivit unei persoane familiarizate cu acest caz, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta detaliile anchetei, scrie Politico.

Unii deputați europeni au subliniat că Várhelyi ar trebui să demisioneze din Comisie dacă ancheta va dovedi că are legături cu presupusa rețea de spionaj.

Várhelyi i-a spus săptămâna trecută lui von der Leyen că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale Ungariei de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Unii deputați europeni au afirmat însă că la momentul respectiv au existat avertismente adresate Comisiei.

„Au existat deja semnale de alarmă înainte”, a declarat copreședintele Verzilor, Terry Reintke. „Comisia trebuie să-și facă cu adevărat treaba acum, să investigheze și apoi, cred că solicitarea demisiei și îndepărtarea lui Várhelyi este – dacă acest lucru devine evident în cadrul anchetei – următorul pas logic”, a spus el.

„Există indicii că persoanele care au fost abordate de maghiarii din cadrul Comisiei au semnalat acest lucru serviciilor Comisiei”, a declarat și eurodeputatul ecologist Daniel Freund. „Și nu s-a întâmplat nimic.” El a adăugat că aceasta era o informație pe care o „auzise indirect”.

Partidul Popular European, din care face parte von der Leyen, a semnalat că s-ar opune unei comisii de anchetă în Parlamentul European.

Ce știa Comisia?

Mai multe persoane care au lucrat cu Várhelyi la Bruxelles au declarat pentru Politico că în oraș era cunoscut faptul că o rețea de spionaj opera din cadrul reprezentanței permanente.

Una dintre aceste persoane a declarat că a fost abordată de un angajat al reprezentanței permanente pentru a deveni spion și că colegii săi au adus acest subiect în discuție cu superiorii lor din instituțiile UE, ridicând întrebări cu privire la cât de multe ar fi putut ști Comisia la momentul respectiv, scrie Politico.

„Există două opțiuni”, a spus un oficial. „Fie Comisia Europeană nu știa și a aflat (despre rețeaua de spionaj) din articole. Dacă este așa, este un dezastru”, a spus această persoană.

„Cealaltă opțiune este că știau și nu au acționat. Adevărata întrebare este de ce au lăsat această rețea de spionaj să funcționeze fără niciun control?”, a continuat oficialul.

Rivalul politic al lui Orbán, Péter Magyar, care a lucrat și el la reprezentanța permanentă a Ungariei sub conducerea lui Várhelyi, l-a acuzat săptămâna trecută că a ascuns informații despre perioada în care a fost ambasador.

„În opinia mea, Olivér Várhelyi, actualul comisar european și fost ambasador al UE (și fostul meu șef), nu a dezvăluit întregul adevăr când a negat acest lucru în cadrul anchetei oficiale de zilele trecute”, a scris Magyar într-o postare pe Facebook.

„Era un fapt cunoscut la Ambasada UE la Bruxelles că, în perioada mandatului lui János Lázár în 2015-2018, agenți ai serviciilor secrete au fost detașați la Bruxelles”, a continuat el.

Lázár, care a supravegheat serviciul de informații maghiar în timp ce Várhelyi lucra ca ambasador, a declarat săptămâna trecută că, deși nu-și amintește „detaliile exacte, datoria mea este să-mi protejez țara”, adăugând: „Dacă serviciile de informații maghiare s-ar fi dus la Bruxelles, i-aș onora, nu i-aș mustra”.