VIDEO Imagini cu omul de afaceri Ionel Rusen când ajunge la DIICOT pentru audieri

Omul de afaceri Ionel Rusen, vizat alături de Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, a fost adus la DIICOT pentru audieri, după aproape șapte ore de percheziții. La intrarea în sediul instituției, el i-a îmbrâncit pe jurnaliștii care îi adresau întrebări.

Ionel Rusen a fost vizat de perchezițiile domiciliare ale DIICOT de luni dimineață. El a ajuns în sediul DIICOT, escortat de polițiști, în jurul orei 12.45. Rusen i-a îmbrâncit jurnaliștii care așteptau pe scări și îi adresau întrebări, potrivit imaginilor surprinse de Antena3.

La DIICOT, urmează să ajungă și Călin Georgescu.

Odată cu omul de afaceri Rusen, polițiștii au adus la sediul DIICOT și mai multe documente, cel mai probabil ridicate de la perchezițiile de azi-dimineață.

Imagini cu momentul în care Ionel Rusen ajunge la DIICOT:

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Cine este Ionel Rusen

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţa, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni, şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii, într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

Ionel Rusen este un controversat om de afaceri din Constanța și, potrivit procurorilor, este implicat și el implicat în schema infracțională. Potrivit declarațiilor sale publice, susține că e prieten cu Georgescu de mai bine de 10 ani, pe care l-a cunoscut în afara țării. De altfel, Rusen a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidenţiale.

El și Georgescu sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri, pe Răzvan Leu, căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția, sub condiția să depună o garanție de un milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu s-a materializat.

În luna august 2025, ziarul Adevărul scria că fostul candidat la prezidențiale și Ionel Rusen au fost surprinși când s-au întâlnit într-o parcare din Herăstrău.

Rusen a fost implicat și într-o companie – Romanian Allied International Defense SRL, care voia să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA, dar aștepta avizul de la SRI, SIE, Ministerele Apărării și Economiei. Pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de Douglas Anderson, un investitor american, susținător al lui Călin Georgescu, potrivit Adevărul.

Omul de afaceri Ioan Niculae a depus, în februarie 2025, o plângere penală la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen, susținând că l-a înșelat cu 450.000 de euro. Niculae a declarat public că omul de afaceri Ionel Rusen a păgubit zeci de investitori.

Rusen, acționând alături de un consultant financiar, Francisc Dokonal, a fost acuzat că l-a ademenit pe Niculae cu promisiunea obținerii unei linii de finanțare de 200 de milioane de euro prin emiterea de eurobonduri pentru companiile sale. Sumele plătite de Niculae drept avans sau comisioane au dispărut, iar finanțarea nu s-a mai concretizat.