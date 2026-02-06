Acuzațiile oficiale ale DNA împotriva lui Robert Negoiță: lucrări ilegale peste țevi de gaz pe mai multe străzi / „A provocat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor”

DNA a anunțat oficial acuzațiile împotriva lui Robert Negoiță, pus sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicția de a-și exercita funcția în această perioadă. Negoiță este acuzat că a dispus ilegal lucrări de construire și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut. Lucrările au fost făcute inclusiv peste țevi de gaze, iar astfel „ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din acele zone”.

Negoiță este cercetat pentru abuz în serviciu, iar în cazul său a fost stabilită o cauțiune în valoare de 800.000 de lei, pe care trebuie să o achite în termen de 10 zile.

Ce interdicții are Robert Negoiță

Robert Negoiță nu are voie în următoarele 60 de zile, cât este sub control judiciar, să plece din țară fără acordul DNA și nici să comunice cu celelalte persoane implicate în acest dosar. El are și interdicția de a-și exercita funcția de primar al Sectorului 3, în perioada în care este sub control judiciar, precum și interdicția de a merge la sediul Primăriei.

În cazul în care încalcă una dintre interdicțiile de mai sus, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestul preventiv, precizează DNA.

În acest dosar, alături de Negoiță sunt cercetați directoarea Direcției Întreținere și Reparații Drumuri de la Sectorul 3, Tania-Gabriela Ușurelu, directorul adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, Gheorghe Pătru, șefului Serviciului Ridicări Topografice și Avize, Adrian-Nicolae Petre și administratorul firmelor SC SC Future Business Ideas SRL și S.C. FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L. Administratorul celor două firme este, conform termene.ro, Albert Fabian Manolache, însă în comunicatul DNA numele acestuia este anonimizat.

Ei sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu „dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”.

Drum în complexul imobiliar deținut de fratele lui Negoiță, despre care a scris Recorder

Procurorii DNA spun că în vara anului 2025 Robert Negoiță, în calitate de primar al Sectorului 3, a decis construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societății S.C. Future Business Ideas S.R.L.. Lucările au fost dispuse ilegal, întrucât nu exista documentația necesară – autorizațiile și avizele obligatorii pentru astfel de lucrări de construire.

„Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane și ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului”, conform DNA.

DNA susține că în demersul său Negoiță a fost sprijinit de funcționarii publici vizați în acest dosar, care au întocmit și semnat documente și acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire și asfaltare a drumurilor.

În august 2025, jurnaliștii de la Recorder au publicat investigația „Stăpânii Sectorului 3. Primarul Negoiță a construit un drum din bani publici pentru dezvoltatorul Negoiță”. Recorder arăta cum Robert Negoiță a folosit resursele primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, așternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

DNA acuză că alte 11 străzi au fost construite ilegal

DNA îl mai acuză pe Robert Negoiță că în perioada noiembrie 2017-decembrie 2025 a dispus, tot ilegal, lucrări de construire pe 11 străzi din Sectorul 3. A fost vorba despre reparații ale drumurilor existente, realizarea de drumuri noi (parțial sau integral), lucrări de pietruire, asfaltare și amenajare de sensuri giratorii, făcute tot fără a avea documentația legală necesară pentru astfel de lucrări publice. „Lucrările ar fi fost realizate fără obținerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul rețelei de gaze (Transgaz), pentru intervenții efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecție ale acestora”.

Despre străzile construite peste conductele Transgaz a scris tot Recorder, în octombrie 2025.

„Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiță Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate și utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum și ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din zonele respective, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfășurat pe drumurile construite în aceste condiții”, spune DNA.