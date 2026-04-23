Acuzațiile pe care DNA i le aduce șefului Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu

Cunoscutul cântăreț de muzică populară Dinu Iancu-Sălăjanu, președinte al Consiliului Județean Sălaj și al organizației județene a PNL, este acuzat de abuz în serviciu pentru atribuirea unor lucrări de drum expres, a anunțat DNA.

Conform DNA, în acest dosar au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile următorii:

Dinu Iancu-Sălăjanu, președinte al Consiliului Județean Sălaj, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Ioana Lavinia Ghilea , director executiv al Direcției Investiții și Programe Publice (D.I.P.P.) din cadrul Consiliului Județean Sălaj, pentru luare de mită în formă continuată,

director executiv al Direcției Investiții și Programe Publice (D.I.P.P.) din cadrul Consiliului Județean Sălaj, pentru luare de mită în formă continuată, Mate Jozsef, șef al Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Consiliului Județean Sălaj, pentru luare de mită și complicitate la dare de mită în formă continuată.

De asemenea, sunt urmăriți penal și reprezentantul de facto al firmelor S.C. Frasinul S.R.L. și S.C. Transilvania Grand Construct S.R.L. (suspecte în cauză), pentru dare de mită, și un alt reprezentant al unor firme, tot pentru dare de mită.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce lui Dinu Iancu-Sălăjanu

Procurorii spun că în zilele de 20 septembrie 2024 și 2 iulie 2025 Dinu Iancu-Sălăjanu a emis două dispoziții prin care ar fi completat comisia de evaluare a ofertelor cu patru experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii pentru elaborarea documentației tehnice aferente realizării unor lucrări de drum expres. Cei patru experți ar fi fost cooptați în comisia de evaluare a ofertelor deși s-ar fi aflat în conflict de interese, în sensul că ar fi fost interpuși ai uneia dintre firmele ofertante, fapt de natură să afecteze corectitudinea procedurii de atribuire a contractului de lucrări.

Anterior, în 18 octombrie 2022, Dinu Iancu-Sălăjan ar fi emis o dispoziție prin care ar fi completat o altă comisie de evaluare cu doi experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii privind elaborarea documentației tehnice și acordarea de asistență tehnică pentru lucrări de investiții la un spital, situație care, de asemenea, ar fi fost de natură să influențeze atribuirea contractului.

„Ca urmare a atribuirii celor două contracte către firma favorizată, în condițiile descrise, s-ar fi produs un prejudiciu în dauna Consiliului Județean Sălaj, estimat la 75.000 lei, precum și afectarea intereselor legitime ale celorlalți participanți la procedurile de achiziție publică”, spune DNA.

În privința Ioanei Lavinia Ghilea, director executiv al Direcției Investiții și Programe Publice (D.I.P.P.) din cadrul Consiliului Județean Sălaj, acuzațiile sunt că în 5 august 2025 a primit mită cel puțin 5.000 de euro de la reprezentantul firmelor S.C. Frasinul S.R.L. și S.C. Transilvania Grand Construct S.R.L. Ghilea avea în atribuții pregătirea încheierii contractelor de lucrări și servicii, precum și verificarea modului de executare a acestora. Suma ar fi fost oferită pentru favorizarea celor două firme, care derulau contracte sau participau la proceduri de achiziții publice organizate de Consiliul Județean Sălaj. De asemenea, în 22 noiembrie 2024 și în perioada august–septembrie 2025, Ghile ar fi beneficiat de lucrări de renovare a biroului și a apartamentului personal, de la celălalt reprezentant al firmelor.

„În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi urmărit favorizarea unei asocieri de firme reprezentate de acesta, prin emiterea cu întârziere a ordinului de începere a unor lucrări, punerea la dispoziție a unor documente din cadrul procedurii de achiziție publică, precum și acordarea de consultanță cu privire la aspectele semnalate de reprezentanții asocierii. Remiterea acestor foloase ar fi fost facilitată de inculpatul Mate Jozsef.

La data de 26 august 2025, inculpatul Mate Jozsef, în calitatea menționată anterior, având atribuții privind stabilirea lucrărilor de renovare și reparații necesare clădirilor din cadrul Consiliului Județean Sălaj, ar fi pretins, în legătură cu exercitarea acestor atribuții, de la inculpata Ghilea Ioana Lavinia, director executiv al D.I.P.P. din cadrul aceleiași instituții, materiale de construcții destinate amenajării unui spațiu aflat în proprietatea sa. Materialele ar fi urmat să fie obținute de inculpată de la societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Consiliul Județean Sălaj”, mai spun procurorii.

PNL Sălaj a anunțat joi că Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare.