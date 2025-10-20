Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina

Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, scrie Politico.

Statele UE discută un nou scenariu care ar putea permite extinderea mai rapidă a blocului comunitar pentru a include Ucraina și Republica Moldova.

Propunerea de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui să fie aprobată de toate țările existente, au declarat pentru Politico trei diplomați europeni și un oficial UE.

Cum ar funcționa lucrurile?

„Viitorii membri ar trebui să fie obligați să renunțe la dreptul lor de veto până când vor fi puse în aplicare reforme instituționale cheie, cum ar fi introducerea votului cu majoritate calificată în majoritatea domeniilor politice”, a declarat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Bundestagului german.

„Extinderea nu trebuie încetinită de blocarea reformelor de către statele membre individuale ale UE”, a spus el.

Inițiativa ar permite țărilor care se află în prezent pe calea aderării, precum Ucraina, Republica Moldova și Muntenegru, să beneficieze de multe dintre avantajele aderării la UE, dar fără drept de veto.

Ideea din spatele propunerii – care este discutată în mod informal între țările UE și Comisie, potrivit acelorași diplomați și oficiali – este că aderarea noilor țări fără drept de veto, cel puțin la începutul aderării lor, le-ar permite să adere în condiții mai flexibile, fără a fi necesară o revizuire a tratatelor de bază ale UE, considerată de mai multe guverne ca fiind imposibilă.

Noii membri ar obține drepturi depline odată ce UE și-ar revizui modul de funcționare

Ideea presupune că noii membri ar obține drepturi depline odată ce UE și-ar revizui modul de funcționare pentru a îngreuna dreptul de veto al statelor membre în general.

Aceasta este cea mai recentă încercare a guvernelor care favorizează extinderea UE, precum Austria și Suedia, de a da un nou impuls procesului, care este în prezent blocat de Budapesta și de câteva alte capitale, din cauza temerilor că state precum Ucraina ar putea genera o concurență nedorită pe piețele locale sau ar putea compromite interesele de securitate.

Anterior, liderii UE au insistat că o astfel de revizuire era necesară înainte ca blocul să poată admite noi membri, precum Ucraina, subliniind riscul creșterii blocajelor la Bruxelles.

Cu toate acestea, încercările de a elimina dreptul de veto și pentru membrii actuali ai UE s-au lovit de o opoziție fermă, nu numai din partea Ungariei, ci și din partea Franței și a Țărilor de Jos.

Un proces greoi

În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plasat extinderea UE în centrul agendei sale strategice, promovând potențiala aderare a Ucrainei și Moldovei până în 2030, statele UE s-au opus până acum eforturilor de accelerare a procesului.

O versiune preliminară a concluziilor reuniunii liderilor UE de joi de la Bruxelles, spre exemplu, nu menționează extinderea, spre indignarea țărilor care susțin extinderea.

O întârziere a procesului ar reprezenta o problemă pentru liderii pro-europeni din țări precum Ucraina sau Republica Moldova.

Viitoarea aderare la UE a fost o promisiune cheie în recentele alegeri din Republica Moldova, câștigate de președinta Maia Sandu și de partidul său, în timp ce aderarea la UE a fost o motivație cheie pentru Ucraina încă din 2014, la protestele din Maidan împotriva dominației ruse.

Cu toate acestea, în ciuda presiunii din partea Bruxelles-ului, liderii UE, care se confruntă cu o creștere a sprijinului pentru partidele de extremă dreapta în țările lor, nu par să se grăbească să accelereze extinderea blocului la 30 de membri și mai mult.

La o conferință de presă din iulie, cancelarul german Friedrich Merz a lăsat să se înțeleagă că nu se așteaptă ca Ucraina să adere la UE în perioada acoperită de bugetul său pe șapte ani, care se întinde până în 2034.

Înaintea unei viitoare evaluări a Comisiei privind starea negocierilor de extindere cu diferitele țări candidate, unul dintre diplomații UE a sugerat că Comisia ar putea să încerce să accelereze procesul de extindere, continuând negocierile fără a solicita aprobarea formală a tuturor celor 27 de țări ale UE de fiecare dată.

Acest lucru ar evita, de asemenea, acordarea unui drept de veto lui Orbán în fiecare etapă a negocierilor.

Un aspect crucial este că, în cadrul pachetului de extindere, Comisia ar trebui să prezinte și o propunere de reforme interne ale UE pentru a pregăti blocul pentru admiterea de noi membri.