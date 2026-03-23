AdEthics: inițiativa care aduce reguli mai clare și transparență în influencer marketing

Într-un context în care influencer marketingul se dezvoltă rapid, iar practicile privind transparența în comunicarea comercială nu sunt întotdeauna aplicate unitar, industria resimte nevoia unor repere mai clare.

Ca răspuns, Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) a lansat AdEthics în România, o platformă dedicată promovării standardelor de transparență și responsabilitate în marketingul cu influenceri. Disponibilă atât pentru creatori de conținut, cât și pentru agenții, platforma oferă resurse practice și sprijin concret pentru respectarea regulilor și consolidarea încrederii publicului. Oana Cociașu, Președinte RAC și Managing Partner Medic One, explică importanța acestui demers și rolul organizației în susținerea unor standarde etice în comunicare.

Ce nevoie concretă a pieței a determinat lansarea platformei AdEthics?

În ultimii ani s-a conturat o discrepanță clară între creșterea accelerată a folosirii influencer marketingului și lipsa clarității în ceea ce privește regulile și responsabilitățile acestora. Această realitate a condus la nașterea AdEthics, care a apărut ca o „busolă” pusă la dispoziția industriei, un instrument simplu și accesibil care să răspundă la întrebarea esențială: cum comunicăm comercial în mediul digital fără a pierde încrederea publicului.

AdEthics oferă exact acest lucru – repere clare, ușor de aplicat, pentru transparență și responsabilitate în colaborările dintre branduri, agenții și influenceri. El aduce claritate într-un spațiu în care regulile existau, dar nu erau întotdeauna suficient de vizibile sau ușor de aplicat.

Cum ajută AdEthics, în mod practic, influencerii și agențiile de comunicare să gestioneze corect colaborările?

AdEthics este, în esență, un ghid practic pentru comunicare responsabilă în influencer marketing. Platforma explică simplu și aplicat cum trebuie marcat conținutul comercial, care sunt responsabilitățile fiecărei părți și ce înseamnă, concret, o colaborare transparentă cu publicul.

Pentru agenții și branduri, oferă un cadru comun de lucru, iar pentru influenceri este un instrument care îi responsabilizează, facilitându-le o comunicare transparentă. Să nu uităm că lucrăm în economia atenției, unde credibilitatea devine cea mai valoroasă monedă a unui creator de conținut.

Cum poate influența educația în etică și transparență încrederea dintre branduri, influenceri și public?

Cu riscul de a mă repeta, în comunicare încrederea este infrastructura invizibilă care susține totul. Este acea țesătură fină, imaterială, care se creează între brand, comunicator și public. Iar experiența ne arată constant un lucru foarte simplu: publicul acceptă comunicarea comercială atunci când este transparentă, dar respinge lipsa de onestitate.

De aceea cred că educația în etică este esențială. Ea are rolul de a transforma principiile de transparență și responsabilitate în reflexe profesionale. Iar atunci când aceste reflexe devin parte din modul în care comunicăm, nu câștigă doar publicul — câștigă credibilitatea întregii industrii.

Ce rol joacă inițiativele și programele RAC în prevenirea problemelor de etică în publicitate?

Prevenția este esențială în mandatul meu de Președinte RAC – probabil și un reflex format în anii de medicină, unde am învățat că este întotdeauna mai eficient să previi decât să tratezi. Același principiu se aplică și în comunicare: problemele de etică pot fi evitate dacă profesioniștii au repere clare și instrumente potrivite.

Prin Codul de Practică, prin programe educaționale și prin inițiative precum AdEthics, încercăm să mutăm conversația de la sancțiune la prevenție. Cu alte cuvinte, să sprijinim industria să facă lucrurile corect încă de la început.

Autoreglementarea funcționează atunci când profesioniștii înțeleg un lucru simplu: etica nu limitează creativitatea — ea protejează credibilitatea comunicării. Iar credibilitatea este, în cele din urmă, cea mai importantă resursă a industriei noastre.

Care sunt prioritățile RAC pentru 2026 în sprijinul brandurilor, agențiilor și profesioniștilor din industria de comunicare?

Pentru 2026, prioritatea RAC rămâne consolidarea culturii etice în comunicarea comercială, în special în mediul digital, acolo unde dinamica pieței este cea mai rapidă și unde riscurile de derapaj sunt, inevitabil, mai mari.

Parteneriatul nostru cu CNA este esențial în acest demers și ne responsabilizează în egală măsură. Construim împreună un ecosistem de co-reglementare, în care fiecare partener contribuie cu expertiza proprie, iar dialogul cu industria devine mai deschis, mai pragmatic și mai eficient.

Această colaborare devine cu atât mai relevantă în contextul extinderii responsabilităților CNA și în zona online, unde apar constant provocări noi, de la influencer marketing la utilizarea inteligenței artificiale în comunicare.

Obiectivul nostru rămâne foarte clar: o industrie de comunicare credibilă, în care transparența nu este percepută ca o obligație, ci ca un standard profesional firesc.

