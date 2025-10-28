Adevărul care te surprinde: copilul tău e gay. Cum reacționezi, ce spui, ce simți

Copiii se tem că dezvăluirea va distruge relația cu părinții. Primul lucru de care au nevoie este să simtă că, de fapt, relația e în siguranță. FOTO: Shutterstock

Poate nu te-ai gândit niciodată că vei avea această conversație. Ori poate ți-ai dat seama de mult că fiul ori fiica ta simte altfel. Momentul în care copilul chiar vine și-ți spune că e atras de persoane de același sex e dovada că are încredere uriașă în tine. Ce spui – și mai ales ce nu spui – poate întări legătura dintre voi sau o poate rupe pentru totdeauna.

În România, puțini părinți se simt pregătiți pentru o astfel de discuție. Cultura noastră a amestecat zeci de ani tăcerea cu rușinea și prejudecata. Mulți oameni asociază orientarea sexuală diferită cu „alegeri”, „influențe” sau „faze trecătoare”. Reflexul de panică vine din istoria recentă: până în 2021, relațiile sexuale între persoanele de aceleași sex se pedepseau cu închisoarea (Articolul 200), iar orice discuție despre „diversitate” era considerată periculoasă. Generațiile de părinți de azi au crescut într-un climat în care acest subiect nu exista – nici la școală, nici în biserică, nici la televizor. A vorbi despre el era rușinos sau interzis.

În timp ce în Statele Unite, Marea Britanie sau Olanda, din anii ’70 încoace au apărut grupuri de sprijin pentru părinți (precum PFLAG, fondat în 1973 de Jeanne Manford) și primele articole de parenting despre copii gay sau lesbiene, în România abia după 2010 au început timid discuțiile publice despre acceptare. De aceea, pentru mulți părinți, reacția inițială e una de șoc, teamă sau neputință – nu din lipsă de iubire, ci din lipsă de repere.

Momentul adevărului. Ce spui, cum te comporți, ce ajută și, mai ales, ce face rău

Poate ți se taie respirația. Poate îți trec prin cap toate fricile din lume: „Oare a fost influențat?”, „O fi doar o fază?” „Ce vor zice rudele?”, „Cum va trăi într-o țară ca asta?” Dar pentru copilul tău, să-ți spună asta e cel mai greu examen din viață. De luni, poate de ani de zile, repetă replica în minte, alege momentul în care simte că nu mai poate trăi mințind. Nu are nevoie de predici, ci de o ancoră. Poți spune:

