Administrația Trump, dată în judecată de 20 de state americane pentru tăierea unui program de miliarde de dolari

Un grup alcătuit din 20 de state americane, aproape toate cu conduceri democrate, a intentat miercuri un proces prin care vrea să blocheze decizia administrației Trump de a opri un program de granturi, în valoare de miliarde de dolari, care finanța modernizarea infrastructurii pentru a spori protecția împotriva dezastrelor, relatează Reuters.

Potrivit procesului deschis la tribunalul federal din Boston, Agenția federală pentru gestionarea urgențelor (FEMA) nu avea dreptul de a anula programul privind construirea unei infrastructuri și comunități reziliente (BRIC) în aprilie, după ce a fost aprobat și finanțat de Congresul SUA.

FEMA, parte a Departamentului de Securitate Internă al SUA, a fost vizată de critici pentru modul în care a acționat în fața inundațiilor mortale care au avut loc în Texas la începutul acestei luni, ceea ce a readus în prim-plan eforturile administrației de a micșora sau chiar desființa agenția.

„Prin închiderea unilaterală a programului emblematic de atenuare pre-dezastru al FEMA, Pârâții au acționat ilegal și au încălcat principiile fundamentale de separare a puterilor în stat”, au declarat statele, conduse de Washington și Massachusetts.

FEMA și Casa Albă nu au răspuns pe moment solicitărilor de a comenta situația.

Programul BRIC, creat în 2018 ca o actualizare a programelor de granturi existente, acoperă până la 75% din costurile proiectelor de infrastructură – sau până la 90% în zonele rurale – menite să protejeze comunitățile de dezastre naturale. Finanțarea a fost utilizată inclusiv pentru adăposturi de evacuare, ziduri de protecție împotriva inundațiilor și îmbunătățiri ale drumurilor și podurilor.

În ultimii patru ani, FEMA a aprobat granturi în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de dolari pentru aproape 2.000 de proiecte, multe dintre acestea fiind direcționate către statele de coastă, se mai arată în plângerea formulată în proces.

Când a anunțat închiderea programului în aprilie, FEMA a spus că acesta a risipit fonduri și a fost ineficient și politizat.

Statele care au intentat procesul sunt Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington și Wisconsin. Dintre ele, doar Vermont are guvernator republican, Phil Scott.