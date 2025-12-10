Administrația Trump își cumpără propria flotă de avioane pentru expulzarea în masă a imigranților

Avion militar american în cursul unui zbor de deportare al imigranților ilegali. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Departamentul american pentru Securitate Internă (DHS)a anunțat miercuri că își va achiziționa propria flotă de avioane Boeing pentru a putea aplica mai bine politica de expulzare în masă a imigranților fără documente dorită de președintele Donald Trump, scrie AFP.

„Aceste aparate vor permite ICE (poliția imigrației, n.r.) să funcționeze mai eficient, în special prin utilizarea unor frecvențe de zbor mai rapide”, a afirmat miercuri purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, pe rețeaua X, confirmând informațiile publicate anterior de Washington Post.

Potrivit cotidianului american, DHS a încheiat un acord pentru achiziționarea a șase aeronave Boeing 737, pentru o sumă de aproape 140 de milioane de dolari, de la firma Daedalus Aviation, specializată în servicii de aviație comercială și charter.

Contactată de AFP, compania Boeing nu a dorit să comenteze informația.

Purtătoarea de cuvânt a DHS a adăugat că „această măsură va duce la economisirea a 279 de milioane de dolari din banii contribuabililor americani”, în comparație cu prețul unor aparate noi achiziționate de la Boeing, ale cărui comenzi sunt oricum pline până cel puțin în 2030.

Președintele american a făcut din urmărirea imigranților ilegali, pe care a încredințat-o agenților ICE, adesea mascați, una dintre prioritățile sale de la revenirea la putere în ianuarie și a pus în aplicare o politică de expulzare în masă.

Potrivit ONG-ului american Human Rights First, din ianuarie au avut loc peste 1.700 de zboruri de acest tip, către zeci de țări.

Organizațiile internaționale denunță numeroase încălcări ale drepturilor omului comise de ICE în cadrul acestei politici anti-imigrație, contestată în instanță și criticată vehement de opoziția democrată.

Potrivit administrației Trump, peste două milioane de imigranți ilegali au părăsit Statele Unite din ianuarie: 400.000 au fost expulzați și 1,6 milioane au plecat voluntar.