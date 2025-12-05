Administrația Trump susține că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” și atacă frontal UE într-un document exploziv: noua strategie de securitate națională a SUA

Noua strategie de securitate națională a SUA solicită „cultivarea rezistenței” în Europa, avertizând că continentul subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii natalității, scriu Financial Times și Politico.

Casa Albă a publicat oficial noua strategie de securitate a țării în care vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene.

Documentul îi acuză pe oficialii europeni că împiedică eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, susținând că guvernele ignoră o „mare majoritate europeană” care dorește pacea.

„Încetarea rapidă a ostilităților” este esențială „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenționate a războiului și restabilirea stabilității strategice cu Rusia”, spune documentul, care a fost publicat vineri.

Publicarea strategiei vine într-un moment în care Donald Trump face presiuni – fără rezultat, deocamdată – pentru încheierea războiului din Ucraina, scrie Financial Times.

Dar aceste presiuni au stârnit temeri în Europa că Washingtonul este pregătit să forțeze Kievul spre o capitulare în fața Rusiei.

Documentul de 33 de pagini subliniază reorientarea radicală a politicii externe a SUA sub Trump. „Zilele în care Statele Unite susțineau întreaga ordine mondială precum Atlas s-au terminat”, se afirmă în document.

America vrea „să cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei”

Documentul evidențiază prăpastia ideologică care s-a creat între Washington și aliații săi tradiționali, descriind un continent european în care „declinul economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației”.

„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, afirmă administrația Trump în document.

Strategia este practic, la un moment dat, un ecou al unei teorii conspiraționiste – „Marea Înlocuire”, care afirmă că elitele complotează pentru a diminua puterea de vot a europenilor albi, deschizând porțile țărilor lor imigrației din continentul african, în special din țările musulmane, scrie Politico.

„Pe termen lung, este mai mult decât plauzibil ca, în cel mult câteva decenii, anumiți membri NATO să devină majoritar neeuropeni”, se afirmă în document.

Într-o provocare directă la adresa UE, documentul afirmă că America ar trebui să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”.

Această concluzie, observă Politico, rezonează cu partidele populiste, naționaliste și extremiste ale căror programe electorale se bazează în principal pe critica UE, cereri de restricționare a migrației din țările cu majoritate musulmană și din țările non-europene, precum și pe o mișcare patriotică.

Noua strategie de securitate oferă de altfel o aliniere ideologică clară între mișcarea populistă MAGA a președintelui american Donald Trump și partidele naționaliste din Europa.

Administrația americană – care a dezvoltat relații din ce în ce mai strânse cu partidele de extremă dreapta din țări precum Germania și Spania – pare să sugereze că ar putea ajuta partidele europene aliate ideologic.

„America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de mare optimism”, se afirmă în strategie.

„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene”, se afirmă în strategie.

Ecou al discursului lui JD Vance de la Munchen

Strategia are puternice ecouri ale discursului pe care vicepreședintele american JD Vance l-a ținut la Forumul de Securitate de la München în februarie, cel care a uimit aliații europeni prin tonul său agresiv.

Oferind printre altele exemplul anulării alegerilor din România, Vance a afirmat atunci că Europa se confruntă cu o amenințare mai mare din interiorul propriei democrații decât din partea agresiunii ruse.

Conform documentului, SUA vor urmări o politică de „transfer al sarcinilor”, cu scopul de a face Europa „să se descurce singură și să funcționeze ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare”.

Documentul solicită „reajustarea prezenței noastre militare globale pentru a face față amenințărilor urgente din emisfera noastră, în special misiunilor identificate în această strategie, și îndepărtarea de teatrele de operațiuni a căror importanță relativă pentru securitatea națională americană a scăzut în ultimele decenii sau ani”.

Publicarea strategiei de securitate națională va fi urmată anul viitor de revizuirea poziției de apărare a SUA, care va schimba resursele militare americane pentru a răspunde noilor priorități de politică externă.

Strategia de securitate abordează în mare măsură China ca o provocare economică, afirmând că Washingtonul va „reechilibra relația economică a Americii cu China, acordând prioritate reciprocității și echității pentru a restabili independența economică americană”.

Dar adaugă că „acest lucru trebuie să fie însoțit de o concentrare puternică și continuă asupra descurajării pentru a preveni războiul în Indo-Pacific”.