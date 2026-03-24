Administrația Trump va plăti unei companii franceze 1 miliard de dolari pentru a nu construi parcuri eoliene offshore în Oceanul Atlantic

Administrația Trump a anunțat că va plăti aproape 1 miliard de dolari companiei franceze TotalEnergies în schimbul renunțării la planurile acesteia de construire a unor parcuri eoliene offshore în Oceanul Atlantic și al orientării către proiecte bazate pe combustibili fosili în SUA.

Anul trecut, Departamentul de Interne al administrației Trump a luat măsura de a opri aprobarea autorizațiilor federale pentru proiectele de energie regenerabilă, o mișcare care a blocat efectiv proiectele eoliene offshore aflate în stadii incipiente de dezvoltare.

Acordul de luni se bazează pe această decizie, încercând să se asigure în același timp că companiile nu pot continua construcția sub o viitoare administrație mai favorabilă energiei eoliene offshore.

TotalEnergies va cheltui banii pentru dezvoltarea unei fabrici de gaz natural lichefiat

Potrivit CNN, guvernul rambursează astfel TotalEnergies banii pentru concesiunile federale pe care le-a achiziționat sub administrația Biden pentru a dezvolta două parcuri eoliene offshore în largul coastelor New Yorkului și Carolinei de Nord.

Împreună, aceste două proiecte ar fi putut genera peste 4 gigawați de energie electrică pentru gospodăriile și întreprinderile din SUA, potrivit dezvoltatorilor.

În schimb, TotalEnergies va cheltui acum banii pentru dezvoltarea unei noi fabrici de gaz natural lichefiat în Texas, care va contribui la exportul de GNL din SUA către Europa, a declarat CEO-ul Patrick Pouyanné într-un comunicat.

Poziția administrației

Decizia, scrie CNN, se înscrie în strategia actualei administrații, care a încercat constant să blocheze proiectele eoliene offshore, un tip de energie pe care președintele Donald Trump le-a criticat personal de ani de zile.

Secretarul de stat american pentru Interne, Doug Burgum, a repetat într-o declarație afirmațiile anterioare potrivit cărora energia eoliană offshore este „una dintre cele mai scumpe” forme de energie și este prea nesigură, deoarece este produsă doar atunci când bate vântul.

Unii specialiști au avertizat că deși energia eoliană offshore este mai scumpă decât alte forme de energie regenerabilă din cauza constrângerilor unice ale lanțului de aprovizionare, energia eoliană nu are costuri cu combustibilul, iar statele negociază cu dezvoltatorii acorduri privind prețul fix al energiei electrice, care nu fluctuează — spre deosebire de gazul natural și petrolul.

Ce spun criticii

Decizia administrației Trump a fost de altfel criticată de unii specialiști.

Măsura „va provoca, de fapt, un deficit energetic și mai mare în țara noastră și va crește cu siguranță costul energiei de-a lungul Coastei de Est”, a declarat Elizabeth Klein, fostă directoare a Biroului de Gestionare a Energiei Oceanice din cadrul Departamentului de Interne al administrației Biden.

Oceantic Network, o asociație profesională din industria energiei eoliene offshore, a criticat dur decizia TotalEnergies, considerând-o una care crește prețurile energiei în SUA, fără a aduce beneficii semnificative consumatorilor.

Nu este clar dacă acordul cu TotalEnergies este primul dintr-o serie de acorduri care vor urma. Cu toate acestea, unele companii energetice au declarat public că ar dori, de asemenea, să-și recupereze banii din chirii dacă administrația Trump nu le va permite să dezvolte proiecte eoliene offshore.

Compania germană de energie regenerabilă RWE, care a plătit peste 1,2 miliarde de dolari pentru trei contracte de concesiune în largul coastelor New Yorkului, Californiei și Golfului Mexic, este una dintre companiile care ar putea primi banii înapoi.